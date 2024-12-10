Tatar, ''Gel Gökyüzünde Yıldız Olalım'' konserini izledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği’nin düzenlediği “Gel Gökyüzünde Yıldız Olalım” konseri izledi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Türk Maarif Koleji Rauf Raif Denktaş Kültür Salonu’ndaki konser öncesi konuşan Tatar, Sağlık ve Kültür Derneği’nin icra ettiği konseri dinlemekten büyük keyif aldığını söyledi.

Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği’nin yaptığı çalışmalarıyla Kıbrıs Türk halkını yurtdışında temsil edip KKTC’nin sesini duyurduğuna dikkat çeken Tatar, “Kıbrıs Türkü’nün haklı mücadelesi, siyasetçiler ve vatandaşların girişimleri ile yürütülmelidir. Kıbrıs Türkü’nün dünyadaki haklı sesini kültür, sanat ve müziğimizle duyurmaya devam edeceğiz” dedi.