Tatar: Gençlerimizin başarısı, devletimizi taçlandıracaktır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 33 spor federasyonundan sporcularla çevrim içi görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, başarılı gençler yetiştirilmesinin önemine dikkat çekerek, gençlere sahip çıkılmasının gerekliliğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, genç nesillerin yetiştirilmesinde eğitimin rolünün altını çizdi.

“GENÇLERİMİZİN BAŞARISI, DEVLETİMİZİ TAÇLANDIRACAKTIR”

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlere armağan edilen bir bayram olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, egemenliğin öneminin altını çizdiği konuşmasında, KKTC’de Kıbrıs Türklerinin egemenliği altında güven içerisinde yaşamak için verilen kutsal mücadelede gençlerin başarılarıyla KKTC Devleti’nin taçlanacağını belirtti.

“SPOR FEDERASYONLARIYLA İÇ İÇEYİZ…”

Başbakanlığı döneminde iç içe olduğu spor federasyonlarıyla bugün de Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan komiteler vasıtasıyla sıkı bir iş birliği içerisinde olunduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, gençlere sahip çıkarak başarılarının daim olması için verilen mücadelenin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı, KKTC’nin bağrından çıkan ve tüm dünyaya Kıbrıs Türkü’nün sesini duyuran gençlerin milli davaya yapmış olduğu katkılardan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

“BU BAŞARI, KKTC HALKININ KENDİ İÇERİSİNDEKİ DİNAMİKLERLE ORTAYA ÇIKTI”

Başarılı oldukça, Kıbrıs Türkü’nün sesinin dünyaya daha çok duyurularak haklı davaya daha fazla sahip çıkılacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC halkının kendi içerisindeki dinamiklerle ortaya çıkan birçok alandaki olumlu tablonun Kıbrıs Türk halkının başarısı olduğunu vurguladı.

EGEMENLİĞİN ÖNEMİ…

Kıbrıs Türk halkının egemenliğine sahip çıkılmasının öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğine dayalı bir çözüm modelini masaya koyarak egemenliğe sahip çıktıklarını ifade ederek, KKTC’ye sahip çıkılmasının Kıbrıs Türk halkının refah ve güvenliğinin teminatı olduğunu söyledi.

“GENÇLERLE İLETİŞİM ÖNEMLİ…”

Gençlerle iletişim halinde olunmasının önemini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu sayede gençlerin dünyaya nasıl takdim edilebileceğiyle ilgili çıkış yollarının daha kolay bulunduğuna dikkat çekti.

“VERİMLİLİĞİMİZİN ARTMASI İÇİN MADDİ VE MANEVİ KATKIMIZ SÜRECEK”

Cumhurbaşkanı Tatar, federasyonların verimliliğini artırmak için yaptıkları maddi ve manevi katkının süreceğini söyledi. Dünyaya oranla KKTC’deki Covid 19 vaka sayılarının düşük olduğunu da ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin bu bağlamda bir çekim merkezi haline geldiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, spor bağlamında da KKTC’nin altyapısı ve imkânları ile elverişli bir yer olduğunu söyledi.

“DEVLETİN İMKÂNLARININ ARTMASIYLA SPORTİF BAŞARILAR DA ARTACAKTIR”

Kıbrıs Türk halkının genlerinde spora yönelik özel yetenekler bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, devletin imkânlarının artması ile elde edilen sportif başarıların artarak devam edeceğine inanç belirtti.

“İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ KOŞULLARIN KIYMETİNİ BİLELİM”

KKTC’nin büyük özverilerle kurulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “İçerisinde bulunduğumuz imkânları iyi değerlendirip kıymetini bilerek ortaya konan bu mücadelenin taçlanması arzumuzdur” diye konuştu.

“BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ KORUYARAK TÜM ENGELLER AŞILACAKTIR. SİZLER BİZİM GURURUMUZSUNUZ…”

Farklı spor branşlarında gençlerin başarılarının artması için tüm gücüyle çalışmaya devam edeceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, gençlere azimle çalışmaya devam etmeleri tavsiyesinde bulundu. Çağ dışı izolasyon ve ambargoların kabul edilemez olduğunu yineleyen Cumhurbaşkanı Tatar, birlik ve beraberlin korunmasıyla tüm engellerin aşılacağına inanç belirtti. Cumhurbaşkanı, tüm gençlerle gurur duyduğunu ifade etti.

GENÇ SPORCULAR, CUMHURBAŞKANI’NIN İLGİSİNDEN MUTLU…

33 spor federasyonundan çevrim içi görüşmeye katılan sporcular da kendilerini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a tanıtarak yürüttükleri sportif faaliyetlerle ilgili bilgi verdi. Sporcular, Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya gelmekten duydukları mutluluğu ifade ederek Cumhurbaşkanı tarafından kendilerine verilen destekten duydukları mutluluğun altını çizdiler.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 33 spor federasyonundan sporcularla yapılan çevrim içi görüşmede Cumhurbaşkanlığı Spor Komitesi Başkanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.

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19/05/2021 11:17