Tatar: Gençlerin milli davamız için ellerinden geleni yapacağına inancım tam

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere’de yaşayan genç Kıbrıslı Türklerin milli dava için ellerinden geleni yapacağına inanç belirtti.

Tatar, UK Young Turkish Cypriots sosyal medya yöneticisi Eren Ramadan’ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Eren Ramadan ve arkadaşlarını çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Tatar, Eren Ramadan’ın, sosyal medya platformlarında giderek artan genç takipçi kitlesinin önemine değinerek, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin üçte birinin 30 yaşın altında olduğunu belirtti, bu gençlerin aldıkları eğitim ve İngilizceye olan hakimiyetleriyle İngiliz toplumunun bir parçası haline geldiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, bu gençlerin, anavatanlarına ve Kıbrıs Türk halkının haklı davasına olan bağlılıklarına da dikkat çekti.

Uluslararası anlaşmaların Kıbrıslı Türklere eşit şartlarda bir devlet hakkı tanıdığını ifade eden Tatar, Doğu Akdeniz’de genç bir cumhuriyet olan KKTC’nin, anavatan Türkiye’nin de desteğiyle Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, garantör ülkelerden biri olan İngiltere’nin, Kıbrıslı Türklere karşı sorumluluk üstlenmesi ve onlara yapılan haksızlıklara karşı harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

İngiltere’de yaşayan genç Kıbrıslı Türklerin milli dava için ellerinden geleni yapacağına inanç belirten Tatar, ilerleyen dönemde İngiltere’de gençlerle yeniden bir araya gelmeyi temenni etti.

-Ramadan

Eren Ramadan da, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın göreve geldiği günden bu yana yürüttüğü çalışmalara ve iki devletli çözüm vizyonuna güçlü bir destek verdiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının mücadelesine sosyal medya aracılığıyla katkı sunmaya çalıştığını belirten Ramadan, genç Kıbrıslı Türklerin bu platformlarda, Kıbrıs Türk kimliğini, kendi kaderini tayin hakkını ve izolasyonlara karşı verdikleri mücadeleyi paylaştıklarını ifade etti.

Çalışmaları sonucunda sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaştığını ve her ay bir milyon insana erişebildiğini dile getiren Ramadan, gerçekten bir fark yarattıklarına inandığını belirtti.

Ramadan, kendisine verilen destekten dolayı teşekkür ederek, yalnızca İngiltere’de değil, Kıbrıs, Türkiye ve Avrupa’da da sürekli yeni kitlelere ulaştıklarını ve gençleri bilinçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Ramadan, kendisini kabul ettiği için Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkürlerini sundu.