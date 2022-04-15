Tatar: Gençlerin sanata sahip çıkmasını sağlamak hepimizin görevidir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Komitesi’ni kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre kabuldeki konuşmasında, hem sanatı icra eden hem sanata inanan hem de sanatçıyı seven bir komite ile birlikte çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Tatar, “Önümüzdeki süreçte de farklı projelere ve etkinliklere imza atarak toplumu sanat alanında kucaklayabilmenin, gençlerin sanata sahip çıkmasını sağlamanın hepimizin görevi” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar; “Bizim ayrı bir halkımız, kimliğimiz ve sanatımız var, bunlar siyasi mücadeleye de zemin oluşturuyor” ifadesini kullandı.

Sanata ve kültüre önem verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, gelmiş geçmiş bütün sanatçıların 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nü kutladı.

Sanatçıların çok değerli olduğunu ve kolay yetişmediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün; ‘Cumhurbaşkanı olabilirsiniz fakat sanatçı olamazsınız’ sözünü hatırlatarak sanatın doğuştan geldiğini ve büyük bir emeğin ürünü olduğunu sözlerine ekledi.

“SANATÇININ YURDUNU, İNSANINI SEVENİNİ; HALKINA DA SAYGISINI KAYBETMEDEN SANATINI İCRA EDENİNİ SEVERİZ”

Cumhurbaşkanı Tatar sözlerine şöyle devam etti;

“Kıbrıs Türk halkı bağrından çok değerli sanatçılar çıkarmıştır. Sanatçılarımızın Kıbrıs Türk halkının sesini duyurması ve uluslararası toplumlarda ülkemizi temsil etmesi gurur vericidir. Sanatta siyasi bir engelimiz yok. Ülkemiz yurt dışında, sanatın her alanında temsil ediliyor.

Kültür ve sanat komitemizle önümüzdeki süreçte daha fazla ses getirecek ve gençleri motive edecek çalışmalara vesile olmak en büyük temennimdir. Önemli olan bu cumhuriyetin bize verdiği nimetleri en iyi şekilde değerlendirmektir. Buradaki kültürü ve sanatı temsil etmenin yolu çalışmaktan geçer. Sanat, karşılık beklemeden yapılır. Sanatçının yurdunu, insanını sevenini; halkına da saygısını kaybetmeden sanatını icra edenini severiz”

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15/04/2022 16:01