Tatar: Gerçekler halka anlatırsa halk federasyon macerasına girmez

Başbakan Ersin Tatar, BRT’de katıldığı bir programda ülke gündemini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, New York ziyareti ile ilgili bir soru üzerine konuşan Tatar, “Akıncı ve arkadaşları federasyon diyor, biz buna katılmıyoruz” dedi. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık arasında sert açıklamalara neden olan “Akıncı macera aramasın” sözünün arkasında olduğuna belirten Tatar, gerçeklerin halka anlatılması halinde halkın federasyon macerasına girmeyeceğini söyledi.

Tatar’ın konuşması şöyle:

Biz emrivaki ile karşılaşmak istemiyoruz. Yeniden bir müzakere sürecinin başlanması isteniyor. Biz soruyoruz hangi aşamadan başlayacak cevap alamıyoruz. Guterres belgesinde garantörler, siyasi eşitlik ve dönüşümlü başkanlık tartışılıyor. Biz bunu kabul edemeyiz. Anastasiadis siyasi eşitliği kabul etmiyor. Bu şartlarda müzakere sürecinin başlamasını macera olur. Söylediğim sözün arkasındayım. Cumhurbaşkanı Akıncı Garantörlük tabu değildir dedi, biz kesinlikle buna katılmıyoruz. Akıncı kendine göre arkadaşları ile Kıbrıs’ta tek çözüm modeli federasyon diyor biz buna katılmıyoruz. Halk ne derse ona saygı duyulması gerek. Gerçekler halka anlatırsa halk federasyon macerasına girmez.

23/09/2019 10:15