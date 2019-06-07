Tatar: Gerekenlerin eksiksiz yapılması talimatı verdi

Başbakan Ersin Tatar, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’na; “Vatandaşın huzuru için tedbirlerin artırılması ve asayiş için gerekenlerin eksiksiz yapılması” talimatı verdi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Tatar, bugün Polis Genel Müdürü’nden, son zamanlarda ülkede meydana gelen ve halk arasında huzursuzluk yaratan yasa dışı olaylarla ilgili bilgi aldı.

Başbakan Tatar’ın Polis Genel Müdürü Manavoğlu’nu kabulünde, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da hazır bulundu.

“CAN VE MAL GÜVENLİĞİ İÇİN NE GEREKİYORSA YAPMAK KARARLILIĞINDAYIZ”

Başbakan Ersin Tatar, konu ile ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir huzur ülkesidir. Öyle olmalı ve öyle kalmalıdır. Hükümet olarak halkımızın can ve mal güvenliği için ne gerekiyorsa yapmak kararlılığındayız.

Kimse, bu ülkede yasa dışı işlere yeltenme cesaretini kendinde bulamamalıdır. Suç işleyen olursa da polisimiz gereğini yerine getirmeli, üzerine düşenleri cesaret ve azimle yapmalıdır.

Asayiş, güvenlik gibi konularda görev ihmaline, ciddiyetsizliğe asla izin verilemez.

Polis Genel Müdürümüzü çağırarak kendisinden son zamanlarda meydana gelen ve halkımız arasında huzursuzluk yaratan yasa dışı olaylarla ilgili genel bilgi aldım. Kendisine, vatandaşın huzuru için tedbirlerin artırılması, suçluların adalete teslim edilmesi için gösterilen çabaların yoğunlaştırması, asayiş için gerekenlerin eksiksiz yapılması talimatını verdim.

Bu vesile ile Hükümet olarak ülkemizde asayişin sağlanması ve sürdürülmesinin yakın takipçisi olacağımızı tüm vatandaşlarımızın bilmesini istiyorum.”