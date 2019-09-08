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Tatar: Gerekli tedbirlerin alınması önemli

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08/09/2019

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Tatar: Gerekli tedbirlerin alınması önemli

Başbakan Ersin Tatar, Kanatarada bugün meydana gelen yangında zarar gören yerlerin yeniden yeşillendirilmesi için hemen çalışma başlatılması gerektiğini söyledi.

Tatar BRT’ye yaptığı açıklamada, “Burdaki bu görüntü içler acısıdır. Bu zenginliklerin korunması için gerekli tedbirlerin alınması önemlidir.” Diye konuştu.

Başbakan, bölgenin tekrar yeşillendirilmesi için mutlaka çalışma gerektiğini ifade etti.

Tatar, tüm kamuoyuna geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

 

 

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TAGS: Tatar: Gerekli tedbirlerin alınması önemli, haber, kıbrıs,
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