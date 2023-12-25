Tatar, GİAD’ın yılbaşı balosuna katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği’nin (GİAD) düzenlediği 2024 Yılbaşı Balosu’nda genç iş insanlarının başarısının devlet için önemine vurgu yaptı.

Balo, cumartesi günü Girne’de Pia Bella Otel’de yapıldı. Baloya, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile eşi Sibel Tatar’ın yanı sıra bazı devlet ve iş dünyası yetkilileri katıldı.

GİAD Başkanı Orhan Gavani’nin açılış konuşmasını yaptığı baloda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuklara hitap etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar gecede yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk Devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle gelişip kalkınmaya devam ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, devletin varlığı ve güvencesinin önemini belirterek, güvenli bir ortamda yatırımların zaman içerisinde arttığını dile getirdi.

Ekonomik kalkınma ve gelişme için iş birliği protokollerinin katkısından bahseden Cumhurbaşkanı Tatar, projelerin hayat bulmasıyla özel teşebbüslerin yaptığı yatırımların milli hasılayı ve üretim potansiyelini artırdığını, katma değerin de artmasıyla istihdam imkânı yaratıldığını ifade etti.

Ekonomik çarkların yeniden dönmeye başladığını ve rakamların pandemi öncesini geçtiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar; turizm, yükseköğrenim, sanayi, tarım ve inşaat sektöründe yatırımların sürdüğünü kaydetti.

Genç ve girişimci iş insanlarının yaptığı çalışmalara dikkat çeken Cumhurbaşkanı, GİAD Başkanı Orhan Gavani ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek başarılar diledi.

Ticaretin içinde olan genç iş insanlarını kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu mücadeleyi devam ettirebilmeniz, KKTC’ye olan inancınızla buradaki verimliliği artırabilmeniz, vatanseverliğinizi göstermektedir. Sizin başarınız için istikrar ve bu devletin varlığı oldukça önemlidir” dedi.

GİAD’dan yapılan açıklamaya göre ise, GİAD Başkanı Orhan Gavani açılış konuşmasında, iş dünyasının ve toplumun farklı kesimlerini bir araya getirmenin mutluluğunu dile getirerek, etkinliğin başarısına katkı sağlayan sponsorlar ve GİAD üyelerine teşekkürlerini iletti. Gavani, 2023 yılının tüm dünyada olduğu gibi ülkede de zorluklarla dolu bir yıl olduğunu belirterek, 2024 yılında GİAD’ın geçen günlerde onaylanan TURKONFED üyeliği ile pekişen uluslararası temasları sayesinde edindikleri vizyonları ülkemize getirme hedeflerini vurguladı.

Baloda, “89’dan Bugüne GİAD” isimli video gösterimine de yer verildi. Ardından, etkinliğe katkı koyan sponsorlara plaket takdim edildi. Gecede, sanatçı Eril Cambaz ile ekibi sahne aldı.