Tatar: Girne dünyanın tanıdığı bir şehir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne’ye bakıldığında altyapısı, yolları, çevresi ve sağlık sistemiyle güçlenen bir pozisyonda olduğunu vurgulayarak, “Girne, her türlü hizmeti verebilecek bir şehir haline gelmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Girne Belediyesi’ni ziyaret ederek, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile görüştü.

Güngördü, Cumhurbaşkanı Tatar’ı kapıda karşıladı. Tatar, belediye binasına girişinde çalışanları selamladı.

Girne Belediye Başkanı Güngördü’nün makam odasında gerçekleşen görüşmede konuşan Güngördü, Cumhurbaşkanı Tatar’a “hoş geldiniz” diyerek, yeni görevinde başarı diledi.

“Sizleri burada görmek bizleri mutlu eder” diye konuşan Güngördü, Cumhurbaşkanı Tatar’ın bu süreçte KKTC için en iyisini yapacağına inanç belirtti.

“GİRNE DÜNYANIN TANIDIĞI BİR ŞEHİR”

Cumhurbaşkanı Tatar da, Girne’nin KKTC’nin en değerli şehirlerinden biri olduğunu ifade ederek, şehrin, gerek turizm potansiyeli, gerekse üniversite öğrencilerinin Girne’de eğitim alması açısından önemine işaret etti. Tatar, üniversite sayılarının da arttığına dikkat çekti.

Girne’nin dağı, yeşili ve denizi ile dünyanın tanıdığı bir şehir olduğunu söyleyen Tatar, Girne’ye çevresi, çağdaş altyapısı ve yolları ile sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

Girne’de sadece KKTC vatandaşlarının değil öğrenciler, turistler ve yurtdışından gelen yabacıların da yaşadığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, şehrin altyapısının da bu çerçevede geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı olarak Girne için gerekli desteği vereceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetle de iş birliği içinde trafik açısından çevre yollarının tamamlanmasının önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tatar, Alsancak, Lapta, Karşıyaka’ya kadar olan bölge ile Değirmenlik, Çatalköy ve Girne’ye kadar olan yol çalışmasının devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.

Tatar, yeni hükümetle birlikte, yeni bir çalışma anlayışı içerisinde bu çalışmaların tamamlanmasının önemine işaret ederek, “Girne’de yaşayan kişilere daha sağlıklı, rahat, çağdaş ve emniyet içinde bir yaşam sunulabilmesi için hep birlikte çalışmaları yürütmek durumundayız” şeklinde konuştu.

Çevre konusunun da önemli olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Girne’nin yeşili, denizlerin korunması, arıtma için de çalışma içerisinde olunması gerektiğini belirtti.

Girne Belediyesi’nin belediye meclis üyeleriyle birlikte bu konularla ilgili memnuniyet verici çalışmalar içerisinde olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “İnşallah önümüzdeki süreçte bunları başarabiliriz” dedi.

Pandemi sürecinin devam ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, bu süreçte gösterilen başarının ve sürecin sağlıklı bir şekilde götürülmesinin algıyı çok iyi bir noktaya getirdiğini ifade etti. Tatar, KKTC’nin sağlık altyapısı ile bu işi yönetebildiğini ifade ederek, “Sağlık çalışanları, doktorları, hemşireleri, belediye çalışanları ve bütün ilgililerle KKTC artık sağlıkta da önemli bir noktaya gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Girne Amerikan Üniversitesi’nin başlattığı ve devletin bir yıldan bu yana devraldığı binanın projesinin tamamlandığını, ihale aşamasına geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “İnşallah hükümetin ilk icraatı bu ihalenin tamamlanması ve 6 ay içerisinde binanın 160 yataklı tam donanımlı bir hastane haline gelmesiyle Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nin oraya aktarılmasıdır” şeklinde konuştu.

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde de sağlık hizmetlerinin devam ettirebileceğini kaydeden Tatar, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nin de bir süreden beridir çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Tatar, Girne’ye bakıldığında altyapısı, yolları, çevresi ve sağlık sistemiyle güçlenen bir pozisyonda olduğunu vurgulayarak, “Girne, her türlü hizmeti verebilecek bir şehir haline gelmiştir” dedi.

Girne’de yaşayan kişilerin kayıtlarda bilinenden daha fazla olduğuna da işaret eden Tatar, şehirde kayıtlarda görünenden en az iki katı insan yaşadığını söyledi. Tatar, yaşayanları kayıt altına alarak, hizmetlerin dağılımında rakamları bilerek hareket etmenin herkesin görevi olduğunu dile getirdi.

Tatar, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve ekibine çalışmalarında başarı da diledi.

Bu habere tepkiniz:



11/12/2020 14:04