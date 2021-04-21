Tatar: Gönül rahatlığı ile Cenevre’ye gidiyoruz…

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21/04/2021

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Tatar: Gönül rahatlığı ile Cenevre’ye gidiyoruz…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında ilk toplantısını yapan Bakanlar Kurulu tamamlandı. Tatar, Cenevre öncesi hükümete bilgi verdi ve pazartesi Ankara’ya gideceğini, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceğini açıkladı.

Bakanlar Kurulu'na başkanlık eden Cumhurbaşkanı Tatar, toplantıdan ayrılırken yaptığı açıklamada "Seçimin ne zaman olacağı halkın nabzına göre belirlenmeli." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Türkiye arkamızda" ifadelerini kullanarak gönül rahatlığı ile Cenevre'ye gideceklerini ekledi.

 

 

21/04/2021 19:14
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TAGS: ersin tatar, haberkibris, recep tayyip erdoğan,
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