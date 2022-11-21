Tatar, görev süresi dolan TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görev süresi dolan Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi kabul etti.

Tatar, 23 Kasım Çarşamba günü adadan ayrılacak olan Başçeri’nin Kıbrıs Türk halkına önemli hizmetler verdiğini vurgulayarak, “Meselelere vakıf olmanız, birikiminiz bizim için değerlidir. Temennim ve dileğim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne katkınızın sürebilmesidir” dedi.

Başçeri

Kabulde ilk sözü alan Ali Murat Başçeri, 1 Kasım 2018’de başladığı Lefkoşa Büyükelçiliği görevinin sonuna geldiğini, çarşamba günü Ankara’ya döneceğini kaydetti.

Görev süresince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının her biriyle yakın ilişki içinde olduğunu belirten Başçeri, güzel bir dayanışma örneği sergilendiğini söyleyerek, Tatar’ın şahsında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yetkililere teşekkür etti.

Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ali Murat Başçeri’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili deneyim ve tecrübesinin 10 yıldan uzun olduğunu, müsteşarlık da yapan Başçeri’nin büyükelçilik görevini bu tecrübeyle yerine getirdiğini belirtti.

Tatar, Başçeri’nin Pandemi Hastanesi’nin yapımı, Covid-19 aşılarının temini, ekonomik ve mali iş birliği protokollerinin hazırlanması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için dönüm noktası olan Maraş açılımına katkılarına da işaret ederek, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkına önemli hizmetler verdiniz. Meselelere vakıf olmanız, birikiminiz bizim için değerlidir. Temennim ve dileğim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne katkınızın sürebilmesidir.”

Sizlerin, desteğiyle yeni siyasetimizi dünyaya anlattık. Süreçlere büyük katkılarınız oldu

Kıbrıs konusunda da konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

“Sizlerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle egemen eşitlik ve eşit ulusal statü noktasındaki yeni siyasetimizi dünyaya anlattık. Başbakanlığım döneminde Kıbrıs'ta iki devleti hükümet programına koyduk. Bunun altını doldurmak için sizlerle çok çalışmalarımız oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bunu Birleşmiş Milletlerde ifade etmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletler Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmesi siyasetimizi güçlendirdi.

Kıbrıs’ta iki devlet temelinde bir anlaşmanın nasıl olabileceğinin alt yapısını oluşturmuş vaziyette ve önemli aşamalar kat ettikten sonra, bir bakıma da buradan gözünüz arkada kalmadan ayrılıyorsunuz.. İki devlet temelindeki siyasetimizin dünyaya anlatılmasına katkınızın süreceğine de eminim.”

Tatar, Başçeri’yi bundan sonra da önemli görevlerin beklediğini ifade ederek, görev süresi dolan Büyükelçiye Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür etti.

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21/11/2022 19:44