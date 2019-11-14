Tatar görüldüğü yerde polise bildirilecek

Güney Kıbrıs’ta yayınlanan Cyprus Mail, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile ilgili, Rum polisi üzerinden yaptığı araştırmayı yayınladı.

Buna göre, Başbakan Ersin Tatar, Rum tarafına geçerse “STOP LIST” muamelesi görecek.

İngiltere’deki SFO (Ağır Dolandırıcılık Masası), Cyprus Mail’e yaptığı açıklamada, ise “Tatar’ın İngiltere’ye gelmesi konusunda tutuklanacağını teyit edemeyeceği gibi reddetmediğini de belirten bir açıklama” yaptı. SFO, daha detay veremeyeceğini ifade etti.

Tatar’ın Rum Polisi gündeminde bulunan ve STOP LIST’e alınmasını sağlayan davanın ise Asil Nadir’in “vergi kaçakçılığından” hapis yattığı Polly Peck davası olduğu belirtildi.

Cyprus Mail haberi, “Tatar Rum polisince görüldüğü yerde Kriminal İşler Departmanına haber verilecek” şeklinde verdi.

Cyprus Mail'de yer alan haber:

14/11/2019 14:41