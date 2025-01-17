Tatar: ''Güney Kıbrıs, başkalarının çatışmasına alet oluyor''

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17/01/2025

Tatar: ''Güney Kıbrıs, başkalarının çatışmasına alet oluyor''

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Haber Kıbrıs’ta Ali Baturay’ın hazırlayıp sunduğu Markaj programına konuk oldu…

Güney Kıbrıs’ın ABD’de ile yaptığı silah anlaşmasını değerlendiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Güney Kıbrıs’ın artık silahlandırıldığını söyledi.

Tatar şöyle konuştu “Güney Kıbrıs artık başkalarının kendi aralarındaki çatışmalara alet olmuştur. Bundan sonra Güney’e sormayacaklar. Yılda 4 milyon turistin ziyaret ettiği bir bölgenin daha silahsızlaştırılmış olması gerekirdi.

Bir de solcu muhabbeti nedir ‘Emperyalistlere karşı silahlanmaya karşı’ nerededir bunlar diye kendi kendime soruyorum. Tıs yok. Çünkü Amerika. Amerika’nın pozisyonu belli.

Benim savunduğum siyaset ona karşı ben burada kendi güvenliğim için barışın sürmesi için Türkiye’nin bir kolordusunun burada olmasını isterim."

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TAGS: ersin tatar, haber, kıbrıs
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