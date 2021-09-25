Tatar: Guteress'e pozisyonumuzu yeniden ifade ettik

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesini değerlendirdi.

New York’tan BRT Ana Haber’e canlı yayın ile bağlanan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Bm Genel Sekreteri Guterres ile BM Merkezi’nde yaptığımız görüşmede Kıbrıs konusuna ilişkin görüşlerimizi yeniden ifade ettik” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kendisine son pozisyonumuzu ifade ettik. Meseleleri yakından izlediğimizi kaydettik. Egemen ve uluslarası eşit statü talebimizin kabul edilmesi halinde kapsamlı görüşmelere geçilebileceğini aksi takdirde kapsamlı görüşmelerin eski zeminde herhangi bir netice vermeyeceğini söyledik.

Karşı tarafın statükonun devamı konusundaki ısrarının gerçekçi olmadığını bizim pozisyonumuzun gerçekçi ve Kıbrıs’ın realitelerine göre bir pozisyon olduğunu izah ettim.

Guteress benim kanaatime göre bize sempati duyuyor anlıyor fakatonun önündeki parametreler halen daha federasyondan bahsediyor. Ben de kendisine bunların gözden geçirilmesinin zamanı geldiğini söyledim.

Genel Sekreter meseleleri biliyor. Pazartesi öğlen saatlerinde 3lü bir yemekte buluşacağız

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25/09/2021 23:08