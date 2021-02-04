Tatar: Guterres Kıbrıslı Türklere haksızlık yapıldığını itiraf etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BRT’de katıldığı özel yayında Kıbrıs sorununa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kıbrıs konusunun yıllardan beridir devam eden bir süreç olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bugün gerçeğe bakıldığında Kıbrıs’ta iki ayrı devlet olduğunu söyledi.

Tatar, Kıbrıslı Türklerin 1963’de devletin dışına itildikten sonra kendi devletinin çatısı altında kendi kendini yönetmeye devam ettiğini belirterek, “Süreçler iki bölgeli federal bir anlaşma çerçevesinde götürüldü. Bizler de o süreçleri bir zorlama ile götürdük” dedi. Rum tarafının zihniyetinin değişmediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Rum’un zihniyeti, federal bir temelde anlaşma ile hakimiyetini zaman içinde kuzeye yaymaktır” dedi. Bunun kimse tarafından iknar edilemeyeceğini kaydeden Tatar, “Rumların söylemlerine bakıldığında hep aynıdır. ‘AB içinde sınır da yok. Her türlü özgürlüğün olduğu AB içinde elbette zaman içinde kuzeye yayılacağız’ anlayışı vardır. Oynanan oyun bu. İyi niyetliydik, fedakarlık yaptık, özveri gösterdik. Annan Planı’nda ‘evet’ dedik.

Onlar ‘hayır’ demelerine rağmen tek başına AB’ye girdi” diyerek, BM Genel Sekreteri Guterres ile yaptıkları görüşmede, o süreçte Kıbrıslı Türklere haksızlık yapıldığını itiraf ettiğini söyledi. Tatar, 5+BM gayri resmi konferansında Kıbrıs tarafının tutumunun “Egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devlet” olacağının altını çizdi. Tatar, “Kıbrıs’ta yönetim değişikliği olmuştur, yeni bir cumhurbaşkanı olmuştur, cumhurbaşkanı fikirlerini söyleyerek bu seçimi kazanmıştır. Demokrasiye inanıyorlarsa bu fikre saygı gösterilmesi gerekir. 50 yıldır federasyondan bir netice alınamadı. Federasyonu daha fazla zorlamanın anlamı var mı? Rum ne zenginliği ne yönetimi paylaşmak istemiyor. Bütün niyeti adanın kuzeyine yayılmak. 5+1’de görüşlerimizi söyleyeceğiz.

Kıbrıslı Türklere yapılan haksızlıklar nedeniyle bize çok mahçuplar. Jane Holl Lute kaç defa adaya geldi gitti, Guterres ile görüştük. Bir anlaşmanın olabilmesi için iki tarafın anlaşması lazım. Artık dünya görüşülecek model ‘budur’ diyemez. Bize borçlular” dedi. Bunun olmaması halinde ise KKTC’nin tanınma yoluna gideceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC nereden nereye geldi. Ülkenin geldiği noktaya bakınca çok şeyler başardığımız görülüyor. Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz değil, Kıbrıs eski Kıbrıs değil.

KKTC’nin değeri artmıştır. Çok stratejik bir bölgedeyiz. Türkiye’de buraya farklı bakmaktadır. Arkamızda güçlü bir Türkiye var” ifadelerini kullandı. Tatar, bir anlaşma durumunda, enerji kaynaklarının paylaşımın çok daha rahat olacağını belirterek, “Türkiye bu işin peşini bırakmaz. Rum bandıralı gemiler Türkiye limanına giremiyor. Rusya’dan, uzak doğudan gelen uçaklar adaya Yunanistan üzerinden dolanıp geliyor.

Statüko böyle devam ederse Rumların da kaybı olur” dedi. KKTC’nin güçlü bir pozisyonda olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kartları iyi oynamak zorundayız. BM parametreleri var deseler de, yine bizi toplantıya davet ediyorlar” ifadelerini kullandı. Tatar, “Bu saatten sonra devletimden, özgürlüğümden, egemenliğimden vazgeçemem. Ben iki devletliliği gündeme getirdim. Bu bütün dünyada duyuldu. Biz bu saatten sonra Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama olamayız” dedi.

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04/02/2021 13:33