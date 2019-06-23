Tatar: Güzel günler için çalışıyoruz

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Ersin Tatar, “ülkenin daha güzel günler görmesi, sorunlarını geride bırakması için çalıştıklarını” vurguladı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, “Gençler Sorunları Değil, Çözümleri Konuşuyor” sloganıyla düzenlenen UBP 1. Lefke İlçesi Gençlik Paneli gerçekleştirildi.

“KİMSE SİZE ALTIN TEPSİDE FIRSAT SUNMAZ, KENDİNİZ YARATACAKSINIZ”

Başbakan Ersin Tatar panelde yaptığı konuşmada “bulunduğu makama gençliğinden bu yana çok çalışarak geldiğini” belirtti ve gençlere hitaben, “Uğraşıp çalışacak, fırsatlar yakalayıp kendinizi geliştireceksiniz. Kimse size altın tepside fırsat sunmaz. Siz kendinize fırsat yaratacak, ortaya çıkan fırsatları akıllı bir şekilde, iyi değerlendireceksiniz. Her zaman için öğrenmeye, tecrübeden yararlanmaya, ülkenizi, halkınızı, devletinizi sevmeye önem vereceksiniz” dedi.

“KIRGINLIKLARI SOSYAL MEDYADA DEĞİL, İÇİMİZDE HALLEDELİM”

“Ülkede ekonomik sıkıntılar yaşandığını, yapılması gereken pek çok şeyin yapılmadığını anlatan Başbakan Tatar, “kendilerinin temel hedefinin ülkenin daha güzel günler görmesi, sorunların geride bırakılması olduğunu, bunun için çalıştıklarını “ kaydetti.

Ersin Tatar, gençlere büyük önem verdiklerini, bu amaçla gerek parti içinde, gerekse hükümet çalışmaları çerçevesinde önemli adımlar atmayı hedeflediklerini kaydetti.

Tatar, parti ve ülke için birlik beraberlik çağrısı da yaptı ve “Sosyal medyada bir birimizi üzerek, mesajlarla bir birimizi yaralayarak değil, konuşarak sorunlarımızı aşmaya çalışmalıyız. Kırgınlıklarımızı konuşarak aşar, birbirimize sarılsak, daha da güçlenerek ileriye gideceğiz” dedi.

EROĞLU’NDAN GENÇLERE ÖĞÜT

UBP Onursal Başkanı ve 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu da yaptığı konuşmada partide yeni bir heyecanın olduğuna dikkat çekti ve bu heyecanı devam ettirmek gerektiğini söyledi. Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki hükümetin ülkenin sorunlarının çözümü için bazı projeleri olduğunu söyleyen Eroğlu, projelerin, birlik beraberlik içinde yapılacak çalışmalarla gerçekleştirilmesi yoluna gidilmesi gerektiğini” kaydetti.

“TEK DESTEKÇİMİZ ANAVATAN TÜRKİYE”

“UBP’yi sevmek demek KKTC’yi sevmek, bu ülkeyi, bu halkı sevmek demektir” diyen Eroğlu, KKTC’nin, UBP’nin eseri olduğunu vurgulayarak, “Bir devleti kurmak kadar zor olan şey, onu yaşatmaktır Ama ben emimim ki siz gençler, UBP’liler ve halkımız bu devleti yaşatacaksınız” diye konuştu.

Türkiye ile ilişkilerin iyi olması gerektiğine de dikkat çeken Eroğlu, “Dünyanın bizi dışladığı zamanda tek destekçimiz Anavatan’dır. Türkiye’ye karşı yorumlar yapanlar insanlar var, onları boş veriniz. Onlara kulak asmayınız. Türkiye bizim için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

“BAŞARISIZ OLMA ŞANSINIZ YOK”

Konuşmasında bakanlara da seslenen Eroğlu, “İyi kadrolarla çalışırlarsa başarılı olurlar, KKTC bu hükümeti özledi, başarısız olma şansınız yok, yanınızdayım” dedi.

SANER: “HİZMET, SADECE UBP DÖNEMİNDE GELDİ”

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner konuşmasında, yapılan tüzük değişikliği ile parti içerisinde gençlere ve kadınlara daha çok imkanlar tanındığını ifade ederek, gençlerin her zaman yanlarında olacaklarının ve her türlü imkanı sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdi.

KKTC’ye hizmetlerin sadece UBP döneminde geldiğini savunan Saner, “Geri kalan dönemlerde hizmetin olmadığını görürsünüz, biz henüz bir aylık hükümetiz ancak rahatlamayı görüyorsunuz” dedi. Gençlere hizmet ederken yapmaları gerekenler konusunda da konuşan Saner, “hizmet ederken demokrasi, insan hakları ve adalet duygularını eksik etmeyin” vurgusu yaptı.

TAÇOY: “UBP SİYASET OKULUDUR”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, UBP’nin çok büyük bir siyaset okulu olduğunu ve ülkedeki sorunları çözüm noktasında her zaman UBP’ye ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Taçoy, KKTC’nin sorunları çözümleyebilen nitelikler taşıyan gençlere ihtiyacı olduğunu kaydederek, gençlere düşen görevin KKTC’yi layık olduğu yere taşımak olduğunu ifade etti.

ÇALUDA: “KENDİNİZİ İYİ GELİŞTİRİN”

UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda, UBP’nin gençlere büyük önem verdiğine dikkat çekerek, tüm gençleri kendini iyi yetiştirmeye, KKTC’nin değerini bilerek yaşatmak için çok çalışmaya çağırdı.

ÖZGEY: “GENEL BAŞKAN ETRAFINDA TEK BİR YUMRUK”

UBP Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey de, birlik, beraberlik çağrısı yaparak UBP Genel Başkanı etrafında tek bir yumruk olunması gerektiğini söyledi. Özgey, gençlere güçlü bir KKTC bırakmak için hep birlikte çalışılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

DAVUTOĞLU: “ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GENÇLER TARAFINDAN DİLE GETİRİLECEK”

UBP Lefke İlçesi Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Davutoğlu ise konuşmasında, panelin amacını anlattı. Davutoğlu, panelde Lefke’ye ait sorunların ve çözüm önerilerinin gençler tarafından dile getirileceğini belirterek, gençler olarak KKTC’nin kurucu partisi olan UBP’nin parti politikası ve disiplinine uygun şekilde üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduğunu söyledi.