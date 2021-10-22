Tatar, Hahiyev ve Altun ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ile bir araya geldi.

İstanbul’da, Türk Konseyi Medya Forumu’nun açılışına katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kahvaltılı toplantıda bir araya geldiği Hajiyev ve Altun’a, Kıbrıs konusundaki son gelişmeler hakkında bilgi verdi, genel değerlendirmeler yapıldı.

Görüşmede ayrıca ülkeler arası ilişkilerin güçlendirilmesi konusu ele alındı.

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22/10/2021 12:15