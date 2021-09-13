Tatar, hakkındaki suçlamalardan beraat eden Çaluda’yı kabul etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Aytaç Çaluda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la yaptığı görüşmede, görevi kötüye kullanma ve tüzüğe aykırı işlem yapma suçlarından hakkında açılan davanın sonuçlandığını ve beraat ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığında Aytaç Çaluda’yı kabul ettiği görüşmede, Şerife Ünverdi’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğu dönemde, Özel Kalem Müdürü olan Aytaç Çaluda ile birlikte ön izni olmayan, ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu kişilerle ilgili yasaya aykırı işlem yaptıkları iddia edilen Şerife Ünverdi ve Aytaç Çaluda aleyhinde açılan davada suçsuz bulunmalarının ve zorlu bir mücadeleden sonra alınan sonucun sevindirici olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı ve Başbakanlık yaptığım dönemde, ilgili komitenin çalışmalarına katılan biri olarak bu işin altında siyasetin yattığını bazı ayak oyunlarının olduğunu ve sizi ağır ceza mahkemesinde cezalandırmak için farklı cephelerin devreye girdiğini bilen biri olarak sizin en baştan beri hiçbir suçunuzun olmadığından ve bu yargının mutlaka en iyi şekilde sizin lehinize sonuçlanacağından hiç şüphem olmadı” şeklinde konuştu.

Tatar şöyle devam etti:

“Avukatınız da aynı şeyleri söyledi fakat ısrarla ve inatla bu meseleyi ağır cezaya taşıma gayretleri ve siyaseti de bu işlerin içine alet ederek hem sizi, hem UBP’yi, hem de bizi yıpratmak amacıyla yapılan çeşitli oyunlara rağmen gecikmiş de olsa bu ülkede adalet yerini buldu. Bu kararın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

“KAMUOYUNUN BİLGİSİ DÂHİLİNDE BAZI OYUNLAR OYNANDI”

“Bu siyasi mücadelede birtakım konularda, kamuoyunun da bilgisi dâhilinde olan bazı oyunlar oynandığını” söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, bunun ne anlama geldiğini herkesin bildiğini, bu durumun örnek teşkil etmekte olduğunu, yanlış hareketlerin yanlış neticeler doğurabileceğini ve mağduriyetler oluşturabileceğini ifade etti.

Tatar konuşmasına şöyle devam etti:

“Ben, Aytaç Çaluda’nın siyasi anlamda mağduriyet yaşadığını gördüm. Bugün böyle bir kararın, mahkemelerimiz tarafından alınması ve Aytaç Çaluda ile Şerife Ünverdi hanımefendinin de beraat etmesi beni mutlu etmiştir. Sizi ve ailenizi, verdiğiniz bu mücadelen dolayı tebrik ederim. Bu mücadele, Kıbrıs Türk halkı adına bir başarıdır. Üç yıl boyunca bir aileyi sıkıntıya sokmuş bir durum karşısında mahkemenin verdiği kararı doğru buluyorum. Bazı siyasi ve maksatlı oyunlarla bu iş ileri götürülerek bir ailenin mağdur olmasına ve yıpranmasına sebep olmuştur. Üç yıl sonra şu anda mahkeme diyor ki: ‘Böyle bir suç yoktu, bu dava düşmüştür.’ Bu durumu, kamuoyunun takdirine bırakıyor ve Aytaç Çaluda ile ailesini gösterdikleri irade ve büyük mücadeleden dolayı tekrar tebrik ediyorum. Yüce mahkemeye ve bağımsız yargıya da bu karar için teşekkür ediyorum.”

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13/09/2021 19:37