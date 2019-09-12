Tatar: Halkımızın içi rahat olsun

Başbakan Ersin Tatar Çatalköy bölgesinde yaşanan olayın yatıştığını ifade ederek halkın içinin rahat olmasını istedi. Başbakanlık’ta düzenlenen basın toplantısında teknik incelemeler için Ankara’dan heyet geleceği belirtti.

Tatar, gerekli tüm çalışmaların başlatıldığını ve tedbirlerin alındığını kaydederek yaralıların da çok ufak yaralanmalar olduğunu belirtti. 9 kişinin acil serviste tedavilerinin yapılıp hemen taburcu edildiğini diğer 3 kişinin ise 1-2 saate kadar taburcu olacağını söyleyen Tatar, “Kriz masası Şu anda Çatalköy Belediyesi’nde kurulmuş, gereken çalışmaları yapıyor. Bu ve benzeri olayların bir daha yaşanmaması için gerekli çalışmalar da yapılacak. Halkımızın içi rahat olsun” dedi.