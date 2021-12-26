Tatar: Halkımızın Yılbaşı Haftasında Sağlığı Açısından Daha Dikkatli Olması Gerekiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Covid-19 pandemisinin devam ettiğine işaret ederek, halka, özellikle yılbaşında sağlığı konusunda temkinli olması çağrısında bulundu.

Tatar, 2022 dolayısıyla yeni yılda Kıbrıs Türk halkına sağlık ve esenlikler dileyerek, 2022’ye umutla baktıklarını vurguladı, yeni yılda da Kıbrıs Türk halkının ve devletin hak ve çıkarlarını kormaya devam edeceğini, bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti’nin de gereken desteği verdiğini ve vermeye devam edeceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede de bu desteğin vurgulandığını ifade eden Tatar, KKTC altyapısının güçlendirilmesiyle, daha çağdaş daha rekabet edilebilir ve insanların daha refah içinde yaşadığı bir yapının oluşturulacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme ve Türkiye temaslarını, Türk Ajansı Kıbrıs muhabirine değerlendirdi, yeni yıla yönelik mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, temaslarını tamamlamasının ardından ülkeye dönerken uçakta verdiği röportajda, Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçekleştirdiği ziyaretleri, aldığı davetler üzerine gerçekleştirdiğini, uluslararası temaslara da önem verdiğini ve mümkün olduğunca uluslararası temasları da ekibiyle birlikte Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumak, yeni siyaseti anlatmak amacıyla gerçekleştirdiğini söyledi.

Egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devletin işbirliğiyle bir anlaşmanın nasıl olabileceğini, şu anda Kıbrıs’ta iki taraflı teknik komitelerin yoğunluklu çalışmalarıyla Kıbrıs’ta yapılacaklarla ilgili her türlü görüşme ve temasa açık olduğunu ifade eden Tatar, bu tür çalışmalardan memnuniyet duyacağını, ekibiyle birlikte tüm altyapılarının hazır olduğunu ifade etti.

“İLK AĞIZDAN KIBRIS MESELESİNİ ANLATIYORUM”

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği ziyaretlerde öğrenciler, gençler, halk, gaziler, yetkililer ve yerel basın ile bir araya gelerek, ilk ağızdan Kıbrıs meselesini anlattığını söyledi.

Türkiye’de ziyaretlerde yoğun ilgi gördüğüne işaret eden Tatar, bu ziyaretlerin KKTC’nin tanıtımına büyük fayda sağladığını ifade etti. Kıbrıs’ın Türkiye ile iç içe olduğunu, ülkeye gelen nitelikli öğrencilerin yüzde 50’sinin Türkiye’den geldiğini ifade eden Tatar, ülkede 100 bin öğrenciden 50 bin öğrenciye yakınının Türkiye’den olduğunu ifade etti ve hedefinin bu öğrenci sayısını 100 bine çıkarmak olduğunu kaydetti.

Tatar, 100 bin öğrencinin Türkiye’den ülkeye gelmesinin ekonomi için bir nimet olacağına inanç belirterek, Türkiye’de yaptığı ziyaretler açıklamalar ve verdiği mesajların aynı zamanda öğrenci kadar turist akışı açısından da önemli olduğunu söyledi.

Verdiği mesajlarda KKTC’nin ziyaret edilmesini istediğini, aynı para birimi kullanılması, aynı kültür yanında doğası bakımından KKTC’nin güzelliklerini anlattığını ifade eden Tatar, temaslarının, hem siyasi hem sosyal hem kültürel hem de gönül bağlarının muhabbetin artırılmasına yönelik anlamlı bir çalışma olduğunu anlattı.

“YILBAŞI ÖNCESİ TEMKİNLİ OLALIM”

Tatar, pandeminin devam ettiğini, aşılamaların sürdüğünü, Omicron varyantının da ülkeyi çok etkilememesi temennisinde bulunarak, halka özellikle yılbaşı öncesinde temkinli olması çağrısında bulundu.

Özellikle eğlence, davetler ve organizasyonlarda dikkatli olunmasını isteyen Tatar, yeni yılda pandeminin etkisinin geçmesini diledi. Tatar, dövizde yaşanan artışın da şimdilerde gerilediğini, bundan memnuniyet duyduklarını belirterek, daha düşük faizler ve daha stabil Türk Lirası ile ekonomideki gelişmelerin daha sağlıklı olacağına inandığını söyledi.

Tatar, yeni yılda Kıbrıs Türk halkına sağlık ve esenlikler dileyerek, özellikle yılbaşı haftasında herkesi sağlığı açısından dikkatli olmaya çağırdı.

“Halkımızın yeni yılını kutluyorum, herkese sağlık esenlik diliyorum. Ben şahsen hiçbir zaman karamsarlığa kapılmış biri değilim. Ezelden beridir her şeyin daha iyi olacağı düşüncesi içerisinde pandemiye rağmen 2022’ye umutla bakmamız gerekiyor” diyen Tatar, en değerli varlığın vatan, devlet, cumhuriyet olduğunu ifade etti.

“TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ SÜRECEK”

Tatar, yeni yılda da Kıbrıs Türk halkının ve devletin hak ve çıkarlarını kormaya devam edeceğini vurgulayarak, bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti’nin de gereken desteği verdiğini ve vermeye devam edeceğini vurguladı.

Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede de bu desteğin vurgulandığını ifade eden Tatar, KKTC altyapısının da güçlendirilmesiyle daha çağdaş daha rekabet edilebilir ve insanların daha refah içinde yaşadığı bir yapının oluşması için aynı anlayışla Türkiye’nin desteğinin süreceğinin teyidini aldıklarını söyledi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkına, Türkiye ile olan ilişkilerin yakınlığın desteğinin süreceği mesajını vermek istediğini ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin desteğiyle geleceğe umutla bakabildiğini kaydetti.

Tatar, herkesin bu süreçte elini taşın altına koyması gerektiğini ifade ederek, ülkenin şartları da dikkate alınarak her platformda bunların tartışılıp asgari müşterekte buluşup meselelere şekil verilmesinin görevleri olduğuna işaret etti.

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26/12/2021 15:08