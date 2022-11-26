Tatar: Hayvanseverlerin ortaya koyduğu tepki son derece haklı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Hamitköy’de yaşanan köpek katliamına yönelik, hayvanseverlerin ortaya koyduğu tepkiyi son derece haklı buluyorum ve kendilerine göstermiş oldukları bu duyarlılık nedeniyle teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Tatar’ın paylaşımının devamı şöyle:

“Geçtiğimiz kış Karpaz’da yaşanan köpek katliamında altını çizdiğim üzere, ülkemizde yaşayan herkes, her canlı, yaşam hakkına müdahale edilmeden, daha güzel bir hayatı hak ediyor.

Hayvan katliamı yaparak, masum köpekleri öldüren kişi veya kişilerin bulunması ve ortaya çıkarılması için adli makamlarımızın gerekli hassasiyeti gösterdiğine yürekten inanıyorum.

Toplumda nefret uyandıran bu suçla ilgili yaşanan gelişmelerin takipçisi olacağıma dikkat çekerken, hayvan refahıyla ilgili Ceza Yasası’nda yer alan ilgili maddelerin caydırıcı olması gerektiğini bir kere dana bu bağlamda anımsatmakta fayda görüyorum.”

Bu habere tepkiniz:



26/11/2022 19:55