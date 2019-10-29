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Tatar: Hazırladığımız video Türkiye’de ücretsiz yayınlanmıştır

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29/10/2019

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Tatar: Hazırladığımız video Türkiye’de ücretsiz yayınlanmıştır

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin Kuruluş Yıldönümü nedeniyle hazırladıkları videonun Türkiye’deki televizyon kanalında tamamen ücretsiz olarak yayınlandığını açıkladı…

Başbakan Ersin Tatar, bir gazetede yer alan “ Özersay ‘Maliye zor günlerden geçiyor’ demişti, Tatar Kanal D’ye on binlerce liralık reklam verdi! başlıklı haberin tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 96’ncı kuruluş yıldönümünü kutlamak Türkiye’deki kardeşlerimizin sevincine ortak olmak maksadıyla hazırladığımız video birçok ulusal ve yerel tv kanalında sırf ikili ilişkilerimizin gelişmesine katkı sağlamak için tamamen ücretsiz olarak yayınlanmıştır. Bu konuda isteyen istediği kanala başvurup bilgi alabilir. Dolayısıyla herkesi sağduyu ve birlik yoluna davet ediyorum. Gün, kişisel menfaatler peşindekoşma günü değil, ulusal faydada, devlet halk menfaatlerinde birleşme uzlaşma günüdür” ifadelerine yer verdi.

BRTK

29/10/2019 18:58
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TAGS: Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin Kuruluş Yıldönümü, video, yayın, haber, kıbrıs
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