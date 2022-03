Tatar: Hedefimiz; Kadınlarımızla Birlikte Çok Daha Güçlü Bir KKTC Yaratmaktır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hedeflerinin kadınlarla birlikte çok daha güçlü bir KKTC yaratmak olduğunu vurguladı.

Tatar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, bu günü Ukrayna başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde devam eden savaşların gölgesinde buruk bir şekilde kutladıklarını kaydetti.

Özellikle kadınlar ve çocukların büyük acılar içerisinde kıvrandığı savaşın hüküm sürdüğü ülkelerde, kadınların büyük fedakarlıklarını tarihte daha önceleri şahit olunduğu gibi bir kez daha gördüklerini ifade eden Tatar, mesajında şunları belirtti:

“Savaşların sebebiyet verdiği yıkıma rağmen, aydınlık yarınların ve barışın, tüm dünyamızda egemen olacağı umuduyla, karamsarlığa düşmeden, sevginin, fedakarlığın, üretkenliğin temeli olan kadınlarımızın Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü en içten ve en samimi duygularımla kutlarım.

Ukrayna’da yaşananları gördükçe, ulusal davamızda ve toplumsal mücadelemizde büyük fedakârlık örneği sergileyen, acılara katlanan, mücadelemizin moral gücü ile dayanak noktasını oluşturan, vatan uğruna evlatlarını toprağa veren Kıbrıs Türk kadınlarına bir kez daha teşekkür eder, tümünü saygıyla selamlarım.

Kıbrıs Türkü’nün bugün egemen devletinde huzur ve güvenlik içerisinde yaşamasında, KKTC’nin her alanda gelişerek bugünlere ulaşmasında Kıbrıs Türk kadınının katkısı tahmin edilenin çok ötesindedir.

Geldiğimiz noktada, temel hak ve özgürlükler açısından kadın ve erkek arasında herhangi bir ayrımcılığın söz konusu olmadığı, kadınlarımızın eğitimden iş hayatına, siyasetten toplumun her alanında söz sahibi olması, şiddete, haksızlığa ve ayırımcılığa maruz kalmamaları için devletin tüm kurum ve kuruluşları ile birlikte ortaya konacak çalışmalar çok önemlidir.

Bu bilinç ve sorumlulukla, kadınlarımızı her alanda daha da ileriye taşıyacak hedeflere ulaşmak için çalışmalarımıza büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz.

Hedefimiz; kadınlarımızla birlikte çok daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaratmaktır.

Ülkemiz kadınları ile tüm kadınlarının Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü bir kez daha kutlarken, kadınlarımıza acıların ve savaşların son bulacağı, sevgi, refah ve barış dolu yarınlar dilerim.”

Bu habere tepkiniz:



07/03/2022 16:56