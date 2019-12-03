Tatar: Hepimiz birer engelli adayıyız

Başbakan Ersin Tatar, Hükümetin engellilerin sorunlarının aşılması için adım atmaya hazır olduğunu belirtti.

Başbakan Ersin Tatar, Dünya Engelliler Günü nedeniyle sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Başbakan Ersin Tatar, engelli olmanın tercih değil, bir sonuç olduğuna işaret ederek, şunları paylaştı:

“Doğuştan engelli olabileceğimiz gibi sonradan, kaza, hastalık ve başka nedenlerle de bu durum oluşabilir.

Dolayısı ile hepimizin birer engelli adayı olduğunu unutmadan konuya gereken önemi vermeli, engelli kardeşlerimizin sorunlarını ortadan kaldırmalıyız.

Hükümetimiz, diğer tüm konularda olduğu gibi, bu önemli konuda da, ilgili tüm sivil toplum örgütleri ve kuruluşlarla işbirliği içinde var olan sorunların aşılması için gereken adımları atmaya hazırdır…

03/12/2019 13:49