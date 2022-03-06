Tatar: Hepimizin efsane Muhtarı ve Selçuk abisiydi

Cumhurbaşkanı Tatar, uzun yıllar Gönyeli Muhtarı olarak görev yapmış Selçuk Amcaoğlu’nun vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

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06/03/2022

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Tatar: Hepimizin efsane Muhtarı ve Selçuk abisiydi

Cumhurbaşkanı Tatar, uzun yıllar Gönyeli Muhtarı olarak görev yapmış Selçuk Amcaoğlu’nun vefatıyla ilgili başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“34 yıl gibi çok uzun bir süre Gönyeli’de muhtarlık yapan, hepimizin efsane Muhtarı ve Selçuk abisi, değerli arkadaşımız  Milletvekili Olgun Amcaoğlu’nun babası Selçuk Amcaoğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dilerim”

06/03/2022 19:34
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TAGS: ersin tatar, kktc, haber
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