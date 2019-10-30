Tatar: Her türlü çabanın gösterilmesine devam edeceğiz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü’nün mutlu bir şekilde, refah ve güven içinde geleceğe yürümesi için her türlü çabanın gösterilmesine devam edileceğini vurguladı.

Ersin Tatar, Genel Başkan seçilmesinin birinci yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tatar, mesajında şunları kaydetti:

“ Ulusal Birlik Partililerin teveccüh ve desteği ile Genel Başkanlık görevime başlayalı bir yıl oldu.

Öncelikle, geçen bu bir yıl içinde parti tabanımızın, örgütlerimizin, kadın, gençlik kollarımızın, ilçe başkanlarımızın, milletvekillerimizin, eski Genel Sekreterimiz Sayın Hasan Taçoy ile şu andaki Genel Sekreterimiz Ersan Saner’in, üstlendiğim şerefli ve oldukça yoğun görevin yerine getirilmesindeki özverili katkılarından dolayı tümüne müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum.”

“BÜTÇEDEKİ AÇIĞI OLDUKÇA GERİLETTİK “

Bir yıl önce muhalefette olan partilerinin “halkın talebi” üzerine iktidara geldiğine işaret eden Tatar, şöyle devam etti:

“Önümüzde kötü bir tablo olduğunu bile bile sorumluluk bilinci içinde göreve talip olduk ve ilk etapta Türkiye ile çoktan imzalanması gereken iktisadi ve mali işbirliği protokolünü imzaladık.

Yapılan çalışmalar sonucu bütçedeki açığı oldukça gerilettik.

Sektörlerin kalkınması için adımlar atılmaya başlanırken devletin piyasaya olan yükümlülüklerini önemli oranda yerine getirdik.

Karayollarındaki sorunların hiç olmazsa belirli bir oranda aşılması için ivedi kaynak aktarımı yoluna gittik.”

“HÜKÜMET TÜRKİYE İLE İMZALANACAK 2020-2022 İKTİSADİ VE MALİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN HAZIRLIĞI İÇİNDE”

Hükümetin şu anda Türkiye ile imzalanacak 2020-2022 iktisadi ve mali işbirliği protokolünün hazırlığı içinde olduğunu belirten Ersin Tatar, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın ise yapılması düşünülen reformlar da gözetilerek hazırlandığını söyledi.

Tüm bakanlıkların ülkenin bir kalkınma hamlesi içine girebilmesi için çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü ifade eden Tatar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Herkes emin olsun: Parti olarak, Hükümet olarak, Kıbrıs Türkü’nün mutlu bir şekilde, refah ve güven içinde geleceğe yürümesi için her türlü çabayı göstermeye devam edileceğiz.

Ciddi bir durum değerlendirmesi yaparak ilk kez Kıbrıs konusunda artık iki devletli çözüm şeklinin gündeme gelmesi gerektiğini parti kararı haline getirdik, ardından da hükümet programına koyduk.

UBP, şeffaf ve demokratik bir anlayışla idare edilecek, tabanımızla, gençlerimizle, kadınlarımızla olan bağlantılarımız artarak devam edecektir.

Partimiz 2020 yılı içinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminden de, halkımızın beklentileri doğrultusunda mutlaka başarı ile çıkacaktır.

Parti Meclisimiz günü geldiğine, halkımızın, tabanımızın sesine kulak vererek gereken kararı alacak bizler de buna uyacağız.

Bir kez daha tüm partililerimize, halkımıza en derin saygı ve sevgilerimi sunarım.”

30/10/2019 19:30