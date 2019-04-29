Tatar: ''Hükümet, 1 Mayıs için tribünlere oynuyor''

Genel Kurul’da ilk olarak onaya ve bilgiye sunuş işlemine yer verildi.

Başbakanlık’ın Avrupa Birliği (AB) Uyum Yasalarını görüşmek üzere oluşturulan geçici ve özel komitenin gündeminde bulunan Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi.

2019 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere de oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel Kurul’da Ayrıca, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu’nun Genel Kurul gündeminde bulunan sözlü soruya çevrilen yazılı sorusunu geri çektiğine ilişkin tezkeresi okunarak bilgiye getirildi.

Daha sonra Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Fikri Toros 2019 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı ile ilgili raporu okudu.

TATAR

Tasarı üzerine ilk sözü UBP Genel Başkanı Ersin Tatar aldı. Tatar, ilk kez genel bütçe geçtikten bu kadar kısa süre sonra ek bütçenin genel kurula geldiğini söyledi.

Tatar, “Daha senenin yarısına bile gelmeden Meclise ek bütçe geliyor. Detayında neler var? İnceledim ama istediğim bilgiye ulaşamadım” şeklinde konuştu.

Tatar, “120 milyon TL bir gider oluşturulurken hükümetin böyle bir yetkisi var mıydı? Bu giderin esasında olmaması gerektiğini, ek bütçe marifetiyle böyle bir paranın Elektrik Kurumu’na ödenemeyeceğini söylüyorsunuz” ifadelerine yer verdi.

Tatar, ek bütçenin hukuksuzluğun giderilmesi için hazırlandığını, kamuoyunun yanıltıldığını da savundu.

Ersin Tatar, vergi tahsilatlarının artırılmasına yönelik düzenlemeler olduğunu da söyleyerek, iş dünyasının bundan tedirgin olduğunu kaydetti, “Hepimiz aynı gemideyiz. KKTC’nin bu yönetimle sıkıntıya girmesini istemiyoruz. Ekonomiyi yönetirken dikkatli olmalıyız. Ek bütçe getirdiniz madem bütçeyi de tartışmaya açıyorsunuz. Ek bütçe ek kaynak demek…” dedi.

Ekonomideki sıkıntıların büyüdüğünü söyleyen Tatar, “Bu ortamda rahat bir ekonomi olacağını ben de söyleyemem ama ekonomiye kaynak yaratmak zorundayız” şeklinde konuştu.

1 Mayıs’ta marketlerin kapalı olması kararına eleştiride bulunan Tatar, “Bu fikre sıcak bakmıyorum. İşletmeler yasal çerçevede çalışanlarına gerekli ücretleri ödeyecekse nasıl ‘marketleri kapatacağız’ dersiniz? Ahaliyi Rum tarafına mı gönderiyorsunuz? Ekonomi ve Maliye Bakanı bu işe ne diyor? Bu tribünlere oynamaktan başka bir şey değil. Hükümetin bu noktadaki duruşunu da sorguluyorum” dedi.

Tatar’ın bu açıklamaları üzerine Genel Kurulda sesler yükseldi. CTP milletvekili Doğuş Derya, yerinden söz alarak yasalar çerçevesinde işçilerin bu günde alacağı ücretlerin miktarının denetlenemeyeceğini söyleyerek, Tatar’a bu konudaki önerisini sordu.

AP milletvekili adayı Niyazi Kızılyürek konusunda da konuşan Tatar, “İş gerçekten abartıldı. Propagandaya dönüştürüldü. KKTC’nin egemenliği bazı çevreler tarafından sulandırılmaya çalışılıyor. Savcılığı da göreve davet ediyorum. KKTC yasa ve anayasasına göre gereğini yapsın” dedi.