Tatar, hükümeti kurma görevini Sucuoğlu’na verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nu kabul etti. Cumhurbaşkanı Tatar, hükümeti kurma görevini Faiz Sucoğlu’na verdi.

Tatar kabulde yaptığı konuşmada, hükümeti kurma görevini vermek için UBP kurultayının tamamlanmasını beklediğini ifade ederek, “Hükümet kurulmalıdır. Pandemi devam ediyor. Yapacağınız istişareler sonrasında atacağınız adımları bekliyoruz. Erken seçim de bir alternatiftir. UBP 20 milletvekili ile meclisteki en büyük partidir” ifadelerini kullandı

Tatar ayrıca, Başbakan Ersan Saner’in hükümetin istifasını sunmasından sonra yeni bir hükümet kurulana kadar görevine devam etmesi yetkisi verdiğine işaret ederek, “Başbakan görevinden ayrılmış olabilir bakanlar ordadır. Önümüzdeki sürecin nasıl yönetileceğine dair çalışma yapmanızı bekliyorum.UBP kendisine yakışan bir kurultay yaptı. Sizi ve parti meclisine katılanları tebrik ederim” dedi.

Hükümeti kurma görevi alan Faiz Sucuoğlu ise, “1 saat içinde toplantı yapıp hükümet konusunu tartışacağız. Pandemi döneminde ülkenin hükümetsiz kalmasını istemiyoruz. Ülke insanı menfaatleri bizim için önemlidir. Atacağımız adımlarla ilgili sizi bilgilendireceğiz. Hayrılara vesile olsun” şeklinde konuştu.

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01/11/2021 12:34