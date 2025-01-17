Tatar: Hükümetimiz buna sıcak bakıyor…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yurt dışında yaşan Kıbrıslı Türklerin “Benim oy hakkım yok” dediğine dikkat çekti “Vatandaş olanın yurt dışından oy kullanmak hakkıdır” dedi.

Ercan Havalimanı’na seçimlerden bir ay önce sandık konulması ve giriş çıkış yapan KKTC yurttaşlarının oy kullanılması için çalışmalar yapıldığını açıklayan Ersin Tatar, “Başbakan Ünal Üstel İngiltere’ye gidiyor orada bunu açıklasın dedim” ifadelerini kullandı.

Tatar’ın konuşması şöyle:

“Vatandaş olanın yurt dışından oy kullanmak hakkıdır. Artık dünya öyle. Aydın ve fikir sahibi benim vatandaşımın yurt dışında yaşıyor diye neden oy hakkı olmasın. En ideali Türkiye’nin yaptığı gibi… İlk aşamada ikamet şartı kaldırılsın ve Ercan Havalimanı’na sandık kurulsun. 1 ay boyunca vatandaşlarımız Ercan’da oyunu kullanabilsin. Hükümetimiz buna sıcak bakıyor. Başbakan Ünal Üstel İngiltere’ye gidiyor orada bunu açıklasın dedim. Ben cumhurbaşkanı olarak bu talepleri görüyorum.”

Tatar, sandıkların Ercanda kurulabileceğini ve bunun için gerekli güvenlik önlemlerinin alınabileceğini vurguladı.