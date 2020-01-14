Tatar: Hükümetin büyük ortağı olarak halkın beklentileri için çalışıyoruz

Ulusal Birlik Partisi genişletilmiş Lefkoşa İlçe Başkanlığı toplantısı dün gece yapıldı.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar toplantıda yaptığı konuşmada örgütlerdeki hareketlenmenin, başlatılan çalışmaların kendisini memnun ettiğini söyledi ve “bizim bu seçimi daha ilk turdan bitirme potansiyelimiz var” dedi.

Başbakan Tatar, şu anda hükümetin büyük ortağı olarak halkın beklentilerini yerine getirmek için çalıştıklarını vurguladı.

Ersin Tatar, halkın çok haklı olarak daha gelişmiş bir ülke ve refah seviyesinin yükselmesini talep ettiğini, Anavatan Türkiye yetkilileri ile öncelikle bunlara katkı sağlanmasını konuştuklarını, Türkiye’den anlayış gördüklerini anlattı ve “bu ülkedeki tüm hizmetlerin, tüm gelişmişliğin altında UBP’nin imzası vardır. Biz UBP’yiz başarırız. Geçmişten bu yana başardık. Yine başarırız” diye konuştu.

(BRT)

14/01/2020 16:02