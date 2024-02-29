'Tatar için Türk lobisi' iddiası

Fileleftheros gazetesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, mart ayı içerisinde Almanya’yı ziyaret etmesini sağlamaları amacıyla Alman iş insanlarıyla lobi kurma girişiminde bulunduğunu ileri sürdü.

Fileleftheros gazetesi “3 Milyon Türk Aracılığıyla Almanya’ya Baskı Kurmak İstiyor-Ersin Tatar İçin Türk Lobisi-Türk İş İnsanları, İşgal Liderinin Mart Ayı İçerisinde Almanya’yı Ziyaret Etmesini Ayarlıyor” başlıklı gerek manşetten gerekse iç sayfadan yer verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Almanya’da yaşayan ve çalışan 3 milyon Türkü, Güney Kıbrıs’ın Berlin’e yönelik hamlelerine karşı kullanmak istediğini iddia etti.

Gazete, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Türk iş insanları mekanizmasını kullanarak, onlardan kendisi adına Almanya’ya bir ziyaret ayarlamasını beklediğini de savundu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, mart ayı içerisinde Almanya’yı ziyaret edeceği konusunda iyimser gözüktüğünü yazan gazete “Güneş” gazetesine dayanarak, Tatar’ın, Baden Württemberg Eyaleti Türk İş İnsanları Konseyi ile görüştüğünü ve Kıbrıs sorunundaki tezlerini yinelediğini de yazdı.