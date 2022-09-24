Tatar, İİT Genel Sekreteri Taha ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’ta İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hissein İbrahim Taha ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’taki BM Merkezi’nde İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hissein İbrahim Taha ile bir araya gelerek görüştü.

İslam İşbirliği Teşkilatı yetkililerinin Kıbrıs Türk halkına gösterdiği dayanışmadan dolayı teşekkürlerini sunan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının haklı davasının savunulmasında ve ileri götürülmesinde, teşkilatın neler yapabileceği konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hissein İbrahim Taha ile görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Kıbrıs konusu yanında teşkilatla ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusu da ele alındı.

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24/09/2022 09:53