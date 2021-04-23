Tatar: İki devletli çözümden Rumlar da kazanç sağlayacak

Haber Kıbrıs-Özel

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Günaydın Haber Kıbrıs programında Cenevre’de yapılacak gayrı resmi 5+1 Kıbrıs konferansı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen programda Haber Kıbrıs Dijital Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mete Tümerkan ve Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtladı.

Tatar, Cenevre’deki konferansta, Kıbrıslı Türklerin azınlık olmadığını ve Kıbrıslı Rumların yalnız başına Kıbrıs’ı yönetmediğini söyleyeceğini belirterek, “Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasındaki siyasi eşitliği anlatacağım. Bize yapılan saldırıları ve devletten dışlandığımızı belgelerle anlatacağım” dedi.

Tatar, Kıbrıslı Türklerin Rumlar tarafından Kıbrıs Cumhuriyet’inden atılınca ayrı devlet kurmasının en doğal hakkı olduğunu belirterek, “1963 yılında devletten atıldık. 58 yıldır kendi kendimizi yönetiyoruz” diye konuştu.

Annan Planı ve Crans Montana sürecinde Türk tarafının tüm iyi niyetine rağmen Kıbrıs’ta bir çözümü Rumların kabul edilmediğine dikkat çeken Tatar, “Birleşmiş Milletler tarafından Kıbrıs Cumhuriyetini tek yetkili olarak kabul etmeleri ve Avrupa Birliği’ne tek taraflı olarak girmeleri onları anlaşmaya yaklaştırmıyor. Anlaşma istememelerinin nedeni BM ve AB’nin tutumdur” dedi.

Kendi geleceğini tayin etme kapsamında egemen eşit iki ayrı devleti savunduklarını ve her konuda Kıbrıslı Rumlarla işbirliği yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Tatar, “İki devletli çözümden dolayı Rumlar da kazanç sağlayacak. Rumlara, Türkiye’nin limanları ve hava sahaları açılacak. Bölgeye istikrar ve güven gelecek” ifadelerini kullandı.

Konferansta Kıbrıs Türk tarafının yaşadıklarını ve görüşlerini elinden geldiğince anlatacağına işaret eden Tatar, “Geleceğimizin ancak bu temelde olacağını aktaracağım. AB içinde olmak istiyoruz. Bu topraklarda var olacağımızın güvenini isteriz. Bu da Türkiye’nin garantörlüğü ile mümkündür. Çözüm için halkın geleceği ile alakalıdır bu nedenle atılacak imza önemlidir” şeklinde konuştu.

Görüşme heyetinde 6 kişi olduğunu ve toplantıya hazır olduğunu anlatan Tatar, “Pandemi koşullarına göre konferans belli kişi sayısına göre otelden ayrı bir yerde BM binasında yapılacak. Kıbrıslı Türk siyasi parti liderleriyle aynı otelde kalacağız ve değerlendirmelerde bulunacağız” dedi.

Gayrı resmi toplantıda müzakere olmayacağını düşünmediğinden de bahseden Tatar, “İkili görüşmeler olacak. Resmi görüşmelere geçmek için ortak zemin var mı yok mu aranacak ancak bizi zora sokacak ortak bir metine imza atmayız” ifadelerini kullandı.

Çözüm görüşmelerinin artık Crans Montana’dan kalan zeminden başlamayacağını dikkat çeken Tatar, “Federasyon görüşmeleri artık bitmiştir. Bu konuda yapılan açıklamalar ortadadır. İki devletli çözümü konuşacağız. BM de bilerek bizi davet etti. Yeni vizyon ve tezimizi anlatmak için gidiyoruz” şeklinde konuştu.

Türk tarafının kapsamlı bir şekilde ayrıntılarıyla iki ayrı eşit egemen devletle ilgili görüşlerini anlatacaklarına vurgu yapan Tatar, “Kavramsal olarak iki devletle ilgili görüşlerimizi biliyorlar orada ayrıntılarıyla anlatacağız. Uluslararası hukukçuların görüşlerini aktaracağız” dedi.

Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs Cumhuriyetinden dışlanmasının üzerinden 60 yıl geçtiğini ve Rumlarla arasında ortak bir payda bulunmadığını ifade eden Tatar, “Ortak bir şey yoksa, federasyonu da başarılı bir şekilde yürütecek bir mekanizma yok. Mevcut durumla devam etmek istiyoruz bu da iki devletli çözümdür” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Federal Cumhuriyeti’nin anayasa değişikliği ile Kıbrıs Cumhuriyetinin devamı olacağını anlatan Tatar, “Federasyonla Kıbrıslı Türklerin devleti ortadan kaldırılacak. Daha önce bize oyun çektiler yine oyun çekerlerse ne yapacağız baştan devlet mi kuracağız ?” diye sordu.

İki ayrı egemen devlet olmasının işbirliği yapılmasına engel olmadığını aktaran Tatar, “Federasyon, Kıbrıs Cumhuriyetinin evrimleşmesidir. Devleti yöneten Rum olacaktır. Halkımız egemenliğimizi ister. Federasyon diye yama olmak istemez” diye konuştu.

Kıbrıs Türklerinin devletinin olduğunu ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerden dolayı sürecin leyhine işlediğini dile getiren Tatar, “Pandemiden dolayı şu an durum kötü olabilir ancak ileride yükselen bir KKTC göreceksiniz. Türkiye arkamızdadır. Doğu Akdeniz’deki gelişmeler var.Bekamız için bu şekilde bir anlaşmayı savunuyoruz. İki devletli çözüm Türkiye’nin güvenliği için de önemlidir” ifadelerini kullandı.

Cenevre’deki görüşmeler öncesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceklerini anlatan Tatar, “Türkiye Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile değerlendirmeleri yaptık. Gönül rahatlığı ile gidiyoruz. Cenevre’de sunum yapacağım ardından ikili görüşmeler olacak. Yıllarca mücadele verdik. İki devletli devletin altını orada dolduracağım” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Tatar, “Nesillerimizin iyi bir gelecek yaşaması için çalışıyoruz. Bu topraklarda, refah, huzur ve güvenlik içinde yaşamamız için Türkiye’nin desteğiyle iki devletli çözümü savunuyoruz. Görüşlerimizi Cenevre’de dünyaya anlatma fırsatı yakalayacağız” ifadelerini kullandı.

Kıbrıslı Türklerin egemenliğini kendilerinin oluşturduğuna dikkat çeken Tatar, “Uluslararası hukukta yer alan Kıbrıs’ta iki ayrı halk olduğunu anlatmak ve haklarımızı talep etmek için gideceğiz. Kendi egemenliğimizin kabul edilmesi ambargo ve izolasyonların kaldırılması için gideceğiz” diye konuştu.

Annan Planı’nda ‘evet’ diyen Kıbrıs Türk tarafının ezilmeye devam edildiğinden bahseden Tatar, “Kıbrıslı Türkleri ezdik sonra istediklerini elde edeceklerini düşünürlerse yanılırlar. Kıbrıslı Türkler, egemenliğini ve özgürlüğünü feda edip anlaşma yapmaz” dedi.

Cenevre görüşmeleri öncesi ve sırasında kendisini eleştirecek olanlara da seslenen Tatar, “Seçim kazanarak göreve geldim. Bizden önceki cumhurbaşkanları görüşmelere gittiğinde izledik ve saygı duyduk. Bana da saygı duyulmalı. Birlik olmalıyız. Arkamızdan farklı sesler çıkmamalı. Halkımızın geleceği ve başımızın dik durması için uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.

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23/04/2021 11:01