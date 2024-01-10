Tatar: İki tarafı birbirinden uzaklaştıracağı açık olan eylemlere odaklanılmamalıdır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avukat Akan Kürşat'ın İtalya'da gözaltına alınması ve benzer gelişmelerle ilgili bir açıklama yaptı. Tatar, gelişmelerin Rum liderliğinin genel maksimalist yaklaşımlarının yeni örnekleri olduğunu belirtti. Ayrıca, bu tür girişimlere devam edilmesi durumunda, iki taraf arasındaki ilişkilerin bozulacağını vurguladı.

Tatar'ın açıklaması şu şekilde;

"Avukat Akan Kürşat’ın İtalya’da göz altına alınması konusu da dahil olmak üzere son dönemde meydana gelen gelişmeler, Rum liderliğinin genel maksimalist yaklaşımlarının yeni örnekleridir. Bu tür girişimlere son verilmemesi ve sürdürülmesi halinde iki taraf arasındaki ilişkilerin bozulacağı da aşikardır.

BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres’in Kişisel Temsilcisi’ni atadığı ve Kişisel Temsilci’nin altı ayı aşmayacak bir sürede iki Taraf arasında yeni ve resmi bir müzakere sürecine geçilebilmesini teminen ortak zemin olup olmadığını araştıracağı çalışmalarına başlamasının beklendiği bu günlerde, bu çalışmaları daha başlamadan sekteye uğratma gayreti içerisine giren Rum tarafı bu girişimleriyle gerçek niyetini bir kez daha açık etmiştir.

Haksız olarak elde ettikleri AB üyelik statülerini kullanarak başka ülkeleri de siyasi amaçlarına alet etmeye çalışan Rum liderliğine çağrım, iki tarafı birbirinden uzaklaştıracağı açık olan eylemlere odaklanmamalarıdır."