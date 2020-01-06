Başbakan Tatar Meclis’te konuştu

Tatar: "İktidara kim gelirse gelsin bazı talepler yerine gelemiyor. TC ile protokolde öngörümüz ocaktı ama kesin tarih veremiyorum. Şu anda nakit sıkıntısı yoktur ama bazı yatırımlarda sıkıntılar olabilir" dedi.

Başbakan Tatar sözlerine "Amacımız, kendi gelirlerimizle kendi ayaklarımız üzerinde durmaktır ancak halen o noktada değiliz. Ekonomik yapımıza göre iç borçlanma kabiliyetimiz yoktur" şeklinde devam etti

06/01/2020 13:55