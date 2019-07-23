Tatar, İktisadi ve Mali Antlaşma Hakkında Açıklama Yaptı

Başbakan Tatar, Türkiye ile gerçekleştirilen İktisadi ve Mali Antlaşmanın Meclis’ten geçtikten sonra yasalaşacağını ifade edecek hükümet olarak kendilerinin gizleyecek birşeyi olmadığını söyledi. 750 milyon TL’lik kısmın kısa süre içerisinde serbest bırakılacağını ifade eden Tatar, ülkenin refahının artırılması için hükümetin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Prosedürün tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Tatar, bu sürenin birkaç ayı bulacağını söyledi. Bu paranın yıl sonunu kadar tümünün ülkeye geleceğini kaydeden Tatar, bazı yasaların hazırlanması için çalışmaların sürdüğünü kaydederek bir adım atma ve niyet göstermek adına hızla çalıştıklarını söyledi.