Tatar ile Anastasiadis’in yarın bir araya gelmesi bekleniyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) ve adadaki iyi niyet misyonuyla ilgili raporlarının, Ocak ayı başında BM Güvenlik Konseyi üyelerine sunulmasının beklendiği haber verildi.

Haravgi gazetesi, Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’nin atıfta bulunduğu bilgilere dayanarak, BM rapor taslaklarının şu an hazırlık aşamasında bulunduğunu haber verdi.

BM Güvenlik Konseyi önündeki raporlarla ilgili görüşmenin önümüzdeki Ocak ayının üçüncü haftası gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini kaydeden gazete, Kıbrıs'taki BM Barış Gücünün görev süresinin 6 ay daha uzatılmasına dair kararın ise 31 Ocak 2023 tarihine kadar onaylanması gerektiğine işaret etti.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Colin Stewart’ın, BM Güvenlik Konseyi huzurunda gerçekleşecek görüşme için New York’a hareket etmeden önce, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ayrı ayrı görüşmesinin beklendiğini de kaydeden gazete, BM’nin yılsonu dolayısıyla yarın akşamüzeri Ledra Palace’ta düzenleyeceği resepsiyonu da anımsattı.

Gazete, resepsiyona, Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum lider Anastasiadis’in davetli olduklarını da ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise “Durgunluğu Korunması” başlıklı haberinde, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak uluslararası aşamada tam bir durgunluğun hâkim olmaya devam ettiğini ve durumun Güney Kıbrıs ile Türkiye’deki seçimler yapılana kadar aynı kalmasının beklendiğini yazdı.

Gazete, iki liderin yarınki BM resepsiyonu çerçevesinde gayri resmi olarak bir araya gelmesinin beklendiğini de ekledi.

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06/12/2022 11:26