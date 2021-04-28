Tatar ile Guterres görüştü

İsviçre'deki Gayri Resmi 5+1 Toplantısı devam ediyor.

Birleşmiş Milletlerin Cenevre'deki merkezinde yapılan toplantının ikinci gününde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün ilk olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve müzakere heyetiyle görüştü. Guterres ikinci görüşmesini Kıbrıslı Rum lider Nicos Anastasiades ve heyetiyle gerçekleştirdi.

Guterres bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dandais ve İngiltere Dışişleri Bakanı Domonic Raab ile görüşmeler yapacak.

BM tarafından yapılan açıklamada, "Kıbrıs'ta on yıllardır devam eden gerginliği çözmek için verilen teklif bugün UNGeneva'da başladı. BM başkanı ilerleme şansı konusunda 'gerçekçidir' ifadelerine yer verildi

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28/04/2021 12:01