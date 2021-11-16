Tatar ile Sucuoğlu bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile haftalık olağan görüşmede bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu’nu kabul ederek görüştü.

Haftalık olağan görüşme kapsamında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, güncel konular ve hükümet faaliyetleriyle ilgili istişarede bulundu.

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16/11/2021 15:57