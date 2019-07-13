Tatar: İlgili tüm kurumları devreye sokulmuştur

Dün yaşanan ve aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği boğulma olayı sonrası ülke yasa büründü.

Olayın ardından Başbakan Ersin Tatar açıklamada bulundu.

Başbakan açıklamasında:

“Kaplıca’da aynı aileden 4 kardeşimizi kaybetmemize neden olan boğulma olayı tüm ülkemizi yasa boğmuştur. Ölenlere bir kez daha Allah’tan rahmet tüm sevenlerine ve başta Büyükkonuk halkı olmak üzere tüm halkımıza başsağlığı diliyorum. Geride kalan yavrumuza, Barış’ımıza devletimizin sahip çıkacağından kimsenin kuşkusu olmasın. Gerekenlerin yapılması konusunda devletimizin ilgili tüm kurumları devreye sokulmuştur. Halkımıza bu elim olay karşısında gösterdiği duyarlılık nedeniyle teşekkür eder, böylesi üzücü olayların yaşanmaması için , yeniden, herkesi dikkatli olmaya çağırırım…” dedi.