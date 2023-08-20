Tatar: İlk yerleşme oranının %82,20 olması ülkemiz ve sektörümüz adına mutluluk vericidir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 2023 YKS Yerleştirme sonuçlarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerinin yakalamış olduğu başarı ile ilgili bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 2023 YKS Yerleştirme sonuçlarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerinin yakalamış olduğu başarı ile ilgili yapmış olduğu açıklamada; “İlk yerleşme oranının %82,20 olması ülkemiz ve sektörümüz adına mutluluk vericidir. Ek kontenjanlarla bu rakamın %90’lar seviyesine ulaşacağına olan inancım tamdır bu da Türkiye’de 15.000 civarı yeni öğrencinin eğitim için ülkemizi tercih ettiği anlamı taşımaktadır” dedi.

“Pandemi krizi geride kaldı, 6 Şubat depremi ve ekonomik krizin derinliğine rağmen KKTC bir eğitim adası olarak algısını koruyup artırmaktadır” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı ; “Yaptığımız yurt dışı ziyaretlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin özellikle eğitim ve turizm ile desteklenmesi gerektiğinin sürekli altını çizdik. Yükseköğrenim sektörünün yakalamış olduğu bu başarıdaki en büyük pay sahipleri üniversiteler ve çalışanlarını yürekten tebrik ederim” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Eğitim Bakanlığı, YÖDAK ve Üniversiteleri de sektörün ileriye gitmesi ve öğrenci kalitesini artırmaya yönelik yapmış oldukları yasal düzenlemeler ve çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Nitelikli insan kaynağı yetiştirmesi, araştırma ve geliştirmeye katkı sağlaması, inovasyonun teşvik edilmesine her daim destek verdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bilgi transferi, kültürel zenginlik ve toplumsal gelişime katkı sağlaması açısından büyük öneme sahip yükseköğretim kurumlarına destek vermeye devam edeceğiz. Nitelikli işgücünün yetiştirmenin, girişimciliğin, inovasyonun, bilgi üretiminin ve bilgi aktarımının merkezi üniversitelerimiz aynı zamanda ekonomiye de yapmış oldukları katkıyla KKTC ekonomisinin lokomotiflerinden biri olmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

Bireylerin, toplumun ve dünyanın genel olarak ilerlemesi, gelişmesi ve daha iyi bir gelecek inşa etmesi için kritik bir role sahip üniversitelerin KKTC’deki varlığının her geçen gün nitelik anlamında da çok daha iyi noktalara çalışmasına yönelik yürütülmekte olan çalışmaların sonuçlarının görülmeye başlandığını da ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, farklı kültürlerden gelen öğrencilerin ve akademisyenlerin bir araya gelerek KKTC sosyal yaşamına ve çok kültürlüğe de önemli katkı sağlayacağının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerini tercih edip kazanan ve ülkemize gelecek olan öğrencilere “Hoş geldiniz, burası sizin de vatanınız, biz iki devlet tek milletiz, başarılarınızın devamını dilerim” dedi.