Tatar, İngiltere’den KKTC’ye bisiklet yolculuğu yapanlarla Girne’de bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kanserli çocuklar yararına İngiltere’den KKTC’ye bisiklet yolculuğu yapanlarla Girne’de bir araya geldi.



“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kanserli çocuklar için İngiltere’den KKTC’ye bisiklet yolculuğu yapan İngiliz Polis teşkilatında görevli Ceyhun Uzun, Ryan McKinlay ve katılımcılara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ersin Tatar konuşmasında katılımcılara seslenerek, “KKTC’deki kanserli çocuklarımıza yardım eden Tanyel's Smile vakfına, Ceyhun Uzun’a ve Ryan McKinlay’e 4,000 kilometreden fazla yol boyunca pedal çevirip KKTC'ye geldiniz. Bu önemli ve gurur verici başarı karşısında sizlere çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Green Pedal Derneği'nin de yaklaşık 60 bisikletçisiyle katıldığı Girne’deki etkinlikte katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Tatar, Ceyhun Uzun ve eşi Gülay’ın kızları Tanyel’i genç yaşta kanser hastalığı sebebiyle kaybettiklerini belirterek, onun gülüşü ve hatırasını unutmadıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar şöyle devam etti: “İngiltere’den KKTC’ye kanser çocukları için pedal çevirip, 4,000km’den fazla bir yol kat ettiniz ve en sonunda vatanınıza kavuştunuz. Sizleri bu çok değerli, onur ve gurur duyduğumuz böylesi çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Elbette kansere karşı farkındalık önemlidir. Kansere yakalanan çocuklara destek verilmesi önemli bir çalışmadır. Sizlere yürekten teşekkür ediyoruz. 2017 yılında, sadece 16 yaşında iken, güler yüzüyle hatırladığımız Tanyel’imizi hiç bir zaman unutmayacağız. Ceyhun ve Ryan’ın yaptığı bu fedakarlık ve başarı, vakıf adı altında bu hassasiyetle yardım toplama ve bu yardımı KKTC’deki kanser hastalığına yakalanan çocuklarımıza katkı ve yardım için yapmaları taktire şayandır. Her ikisine ve onlara bu yolda birlikte yer alan ekibe de teşekkür etmek istiyorum. Yaptığınız insanlık için bir mesajdır. Çünkü hepimiz biriz. Kanser, kimin ne zaman yakalanacağı belli olmayan bir hastalıktır. Dolaysıyla bu büyük başarıya imza atan Ceyhun ve Ryan’ı tebrik etmek istiyorum."

Ryan’ın İngiltere’de polis mesleği yanı sıra birçok spor turnuvalarına katılıp ödül kazanmış ve tanınmış bir atlet olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bugün, Londra’da New Scotland Yard Polis merkezinde birlikte çalıştığı meslektaşı olan Ceyhun Uzun ile birlikte buraya bu yolculuğu yapıp, bütün dünyaya ayrıca KKTC’nin var olduğunu ve yolda pedal çevirirken KKTC bayrağı ile birlikte yolculuk yaptıkları için bu hassasiyetlerine de ayrıca teşekkür etti.

Tanyel’in annesi Gülay Uzun ise yaptığı konuşmada başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ve katılan herkese teşekkür etti. Tatar, kanser için yürüttükleri çalışmalardan ve İngiltere’den KKTC’ye yaptıkları yolculuktan bahsetti.