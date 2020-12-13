Tatar, İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Gürcafer’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde konuşan Tatar, “Yeni kurulan hükümetle birlikte egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devlet politikasını savunacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, dünkü kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte KKTC’nin geleceği için Maraş açılımı da dahil olmak üzere olumlu kararlar üretildiğini belirterek, federal temelde bir anlaşma için yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını, yeni kurulan hükümetle birlikte egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devlet politikasını savunacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılarak verdiği mesajlarla bu politikaya tam destek verdiğini belirtti.

KKTC’nin artık kendi devletini egemenlik alanında yapacağı çalışmalarla güçlendireceğini tüm dünyaya duyurmak için çalıştıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, bunu yapabilmek için özellikle ekonomiye sahip çıkmak gerektiğini vurguladı. Turizm, yüksek öğretim, inşaat gibi lokomotif sektörlerin önemine işaret eden Tatar, “bu sektörlerle ada ekonomisini geliştirerek burayı bir cazibe merkezi yapabileceğimiz düşüncesindeyim” diye konuştu.

Koronavirüs salgının başarıyla yönetildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, sağlık alanında altyapı ile ilgili önemli yatırımlar yapıldığını belirtti ve KKTC’ye gelen turistlerin, öğrencilerin ve yabancıların da sağlık sektöründen yararlanabileceklerini söyledi.

Güvenli bir ortamla ve tüm bu unsurlarla birlikte KKTC’nin cazibesinin artacağına işaret eden Tatar, “geleceğe umutla bakmak lazım. Umutla bakarken ayaklarımızın yere basması gerekiyor” dedi.

İstikrar ve özgüven içinde, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin katkısı, yardımı ve desteğiyle, yatırım ikliminin iyileştirilebilmesi ve limanların da her türlü altyapısının tamamlanmasıyla daha da iyi noktalara gelineceğini belirten Tatar, sektörler arası iş birliğinin önemine, devletin ve hükümetin istikrarlı bir ortam için birlik ve beraberliğinin gerekliliğine vurgu yaptı.

GÜRCAFER: “YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLERİM”

K.T. İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ise, Cumhurbaşkanı Tatar’a yeni görevinde başarılar diledi ve yaşanan son gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunmak için nezaket ziyaretinde bulunduklarını belirtti.

Bu habere tepkiniz:



13/12/2020 10:20