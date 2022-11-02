Tatar, İş Kadınları Derneği’nin düzenlediği “5. İşte Kadın” fotoğraf yarışması ödül törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İş Kadınları Derneği’nin Garanti BBVA’nın katkısıyla düzenlediği “5. İşte Kadın” fotoğraf yarışması ödül törenine katıldı.

Törendeki konuşmasında, etkinlikte bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, törenin hazırlanmasına katkı koyan herkese teşekkür etti.

Kadının güzellikleri sanatsal anlamda yansıtabilmesinin, ülkenin güzelliği olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, kadınların iş ortamındaki başarısının, ortaya koyduğu eserlerin takdire şayan olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan bütün haksızlıklara karşı Kıbrıs Türk halkının ve özellikle kadınların mücadelesinin Kıbrıs Türkü'ne yakışan bir mücadele olduğunu belirtti.

“Kadınların öyle bir gücü ve kabiliyeti vardır ki kimse sizi engelleyemez. Önümüzdeki dönemde de kadınların iş dünyasında başarıyla yer alması itici bir güç olacaktır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, kadınların ekonomiye ve sosyal hayata büyük katkı sağlamakta olduğunu dile getirerek yarışmada dereceye girenlere ödül ve plaket takdiminde bulundu.

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02/11/2022 12:23