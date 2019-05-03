Tatar, İşadamları Derneği ile Görüştü

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar Enver Mamülcü başkanlığındaki İşadamları Derneği Yönetim Kurulu’nu kabul ederek bir süre görüştü.

İşadamları Derneği Başkanı Mamülcü göreve yeni başlamaları nedeniyle UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’a bir nezaket ziyaretinde bulunmak ve ülkedeki ekonomik durumu ele almak istediklerini belirtti.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da açıklamasında “ iş insanlarının ekonominin kalkınmadaki rolü ve öneminin büyük olduğuna işaret etti ve “ UBP olarak iş dünyası, sektörlerle el-ele vererek, onların görüşlerini dikkate alarak ülkeyi yeni bir ekonomik kalkınma hamlesi içine sokmak istediklerini” vurguladı.

Tatar, “ KKTC’nin en büyük avantajlarının başında yetişmiş iş gücü ile vizyon sahibi iş insanlarının geldiğini” sözlerine ekledi.