Tatar: ''İsias ortak davamızdır, bu dava ile adalet yerini bulacak''

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şampiyon Melekleri andı, bu meydanın tarihinin en hüzünlü gecelerinden birini yaşadığını, Adıyaman’da 6 Şubat’ta saatlerin durduğunu, gözyaşlarının durmadığını, acılarının dinmediğini, ışıklarının söndüğünü kaydetti.

Birlik beraberlik içerisinde adalet için burada “parçalandıklarını” çünkü kalplerinin parçalandığını ifade eden Tatar, “Burada verilen ses gelecek içindir, böyle bir vahşet bir daha yaşanmasın diyedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, aileleri mücadelelerinden dolayı tebrik ederek, Kıbrıs Türk halkının bu davada birlikte neleri başarabileceğini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Tatar, Türk halkının da acılarını paylaştıklarını, Türk adaletine güvendiklerini, adaletin olası kastla geleceğini, gelecek nesiller için bu mücadelenin önemine vurgu yaptı.

“İsias ortak davamızdır, bu dava ile adalet yerini bulacak” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, giden kayıpların geri gelmesinin mümkün olmadığını ama böylesi bir yapının devam etmemesi için bu davanın örnek olması gerektiğine işaret etti.