Tatar, İstanbul Teknik Üniversitesi KKTC Kampüsü'nden bir heyeti kabul etti

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Teknik Üniversitesi KKTC Kampüsü Rektörü Cumali Kınacı, rektör danışmanı Aslı Kanan ve Genel Sekreter Dursun Koç’u kabul etti.

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18/11/2022

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Tatar, İstanbul Teknik Üniversitesi KKTC Kampüsü'nden bir heyeti kabul etti

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Teknik Üniversitesi KKTC Kampüsü Rektörü Cumali Kınacı, rektör danışmanı Aslı Kanan ve Genel Sekreter Dursun Koç’u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, "KKTC’nin bir eğitim adası olduğunu ve markalaştığını" dile getirdi.

KKTC’de okuyup mezun olmuş öğrencilerin, dünyanın farklı bölgelerinde yüksek mevkilerde görev yaptıklarını ifade eden Tatar, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin KKTC’de kampüs kurmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi KKTC Kampüsü’nün Yeni Erenköy Yerleşkesi’nin ana kampüs olarak eğitim hizmetine açılacak olmasının, varlıklarına güç kattığını kaydeden Tatar, bu projenin Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle hayata geçtiğini dile getirdi.

Aşama aşama geliştirilen siyasi zeminde böyle bir yatırımı, milli mücadele ve siyasi duruşlarına  hizmet edecek bir yatırım olarak değerlendirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, kendisine yapılan bu anlamlı ziyaretten dolayı teşekkürlerini sundu.

18/11/2022 15:46
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TAGS: Tatar, İstanbul Teknik Üniversitesi
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