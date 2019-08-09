Tatar: İsteyen mallarına geri dönecek, dönmek istemeyen satabilecek

Başbakan Ersin Tatar, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, Kapalı Maraş konusundaki açılımlarının Hem kamuoyundan hem de Türk hükümetinden büyük destek gördüğünün altını çizdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Kapalı Maraş’a ilişkin davalar açıldığını çünkü bölgenin kapalı olması nedeniyle eski sahiplerinin mallarına gidemediğini söyleyen Tatar, “Bu nedenle tazminat isteniyor. Orası mademki KKTC sınırları içerisinde, devlet inisiyatifiyle ve BM yetkililerine aktararak, eski sakinlerinin mallarına geri dönmesi veya dönmek istemiyorsa da satmasına yardımcı olunacak” dedi.

Eski sakinlerin Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurmaları halinde, komisyonun değerlendirmesi sonucu oradaki malların eski sahiplerine iade edileceğini, Vakıflar İdaresi’nin de hakkını arayacağını belirten Tatar, “Bu açılımla isteyen geri dönecek, isteyense malını satacak. Biz de tazminat sorunundan kurtulacağız” şeklinde konuştu.

Kapalı Maraş’ın, Gazimağusayla iç içe olduğunu, bölgenin açılmasıyla KKTC’nin yeni bir yaşam alanı kazanacağını da belirten Tatar, “KKTC, bir turizm markası olan Maraş’la turizmde yeni bir potansiyel kazanacak” ifadelerinde bulundu.

(BRT)