Tatar: İstikrarlı ve uyum içinde çalışacak bir hükümet kurulması temennim

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, istikrarlı ve uyum içinde 5 yıl görev yapacak bir hükümet modelinin bir an önce ortaya çıkması temennisinde bulundu.

Hükümeti oluşturacak milletvekili sayısının önem taşıdığını ancak sayıyı oluşturan milletvekillerinin uyum içinde çalışmanın da çok önemli olduğunu dile getiren Tatar, “Temennim ve dileğim uyum içinde çalışabilecek, istikrarlı bir hükümet modelinin ortaya çıkması ve 4-5 yıllık bir hükümet dönemi olmasıdır” dedi.

Tatar, hükümeti kurma görevini yarın Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na vereceğini de yineledi.

“SAĞLIK DURUMUM GAYET İYİ”

Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabiri ile zoom üzerinden yaptığı röportajda, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi ve gündemi değerlendirdi.

Tatar, bugün Covid-19 rahatsızlığına yakalanmasının altıncı gününde olduğunu belirterek, kendini gayet iyi hissettiğini, sesinde az bir kırıklık bulunduğunu, bugün yeniden test yaptıracağını, iki gün üst üste negatif test sonucu aldığında izolasyondan çıkabileceğini kaydetti.

Rahatsızlığı nedeniyle Cumhuriyet Meclisi’nde bugün düzenlenen milletvekillerinin ant içme törenine katılamadığını, televizyondan izlediğini dile getiren Tatar, milletvekillerini tebrik ederek yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tatar, hükümetin bir an önce kurulması gerektiğini söyledi.

“SUCUOĞLU İSTİFASINI SUNACAK”

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun bugün kendisine istifasını sunacağını dile getiren Tatar, prosedürle ilgili bilgi verdi.

Sucuoğlu’nun bir önceki Meclis’e sorumlu olduğunu, güvenoyunu o hükümet için aldığını bugün itibariyle yeni Meclis döneminin başladığını, dolayısıyla Sucuoğlu’nun bugün istifasını sunacağını söyleyen Tatar, ardından kendisinin Sucuoğlu’na yeni hükümet kuruluncaya kadar görevi başında kalmasına yönelik mektup göndereceğini ifade etti.

Tatar, istikrarlı bir hükümet ortaya çıkması temennisinde bulundu.

Hükümeti oluşturacak milletvekili sayısının önem taşıdığını ancak sayıyı oluşturan milletvekillerinin uyum içinde çalışmanın da çok önemli olduğunu dile getiren Tatar, “Temennim ve dileğim uyum içinde çalışabilecek, istikrarlı bir hükümet modelinin ortaya çıkması ve 4-5 yıllık bir hükümet dönemi olmasıdır” dedi.

Hükümet oluşumuna katkısı koyacak olanlara başarı dileyen Tatar, hükümetin bir an önce kurulması ve hizmet etmeye başlamasını temenni etti.

“AŞILARINIZI YAPTIRIN”

Tatar, izolasyon sürecini Cumhurbaşkanlığı binasında bulunan konutunda geçirmekte olduğunu söyleyerek, kendiyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Hastalığı dolayısıyla binlerce mesaj aldığını söyleyen Tatar, herkese teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini, ardından onun da Covid-19’a yakalanması üzerine kendisinin onu arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirtti.

Sağlığın önemine vurgu yapan Tatar, halka aşılarını yaptırma, maske takma, hijyene dikkat etme ve kalabalıklardan kaçınma çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, aşının önemine değinerek, aşıyla birlikte normalleşmenin başlayabildiğini söyledi.

Tatar, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Haber: Gözde Süreç Sarı - TAK

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07/02/2022 14:25