Tatar isyan etti

Ulusal Birlik Partisi’nde Lefkoşa kavgası farklı bir boyuta ulaştı. Kurultay öncesi adeta hesaplaşma maksadıyla kullanılan seçim sonuçlarının bir kurbanı da Ersin Tatar. Faiz Sucuoğlu ile birlikte, Hasan Sertoğlu’nun kazanmasını engelleyerek, kurultay öncesi avantaj sağlamaya çalıştığı yönünde suçlanan Tatar, buna sert tepki verdi. Bir vatandaşın “Sertoğlu’nu kesmişsin” sorusuna koşa cevap veren Tatar, “Ölülerinin körrü” cevabını verdi. İddiaya göre, kurultayda aday olmak isteyen grup, Lefkoşa’daki kaybı Özgürgün’ü yıpratmak İçin kullanacak.